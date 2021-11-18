Микки Маус: даже Гитлеру этот знаменитый американский персонаж доставлял огромную радость

"Забавный малый, весело плывущий по реке: 18 ноября 1928 года на большом экране впервые появился Микки Маус. То, что ему удалось стать кумиром всего мира, произошло в первую очередь благодаря феномену, которому поддавались даже диктаторы", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Даже массовые убийцы-психопаты не могут целый день думать о том, кого бы они хотели убить следующим и каким способом. В моменты между планами убийств им тоже нужно развлекаться, ведь, как известно, только тот, кто умеет отдыхать, может потом с полной силой вернуться к своей работе. Сегодня развлечься можно с помощью смартфона, но в первой половине XX века сделать это было сложнее. Поэтому неудивительно, что на Рождество 1937 года человек по имени Йозеф Геббельс чуть не упал в обморок от восторга по поводу некого Микки Мауса", - повествует журналист Филипп Кассье.

"Для своего фюрера Адольфа Гитлера он раздобыл двенадцать мультфильмов с участием знаменитого американского персонажа: "Он очень доволен. Он очень рад этому сокровищу, которое, надеюсь, доставит ему много радости и поможет расслабиться".

"Говорят, что этот персонаж из сердца капитализма пользовался популярностью и среди соперников-коммунистов в Советском Союзе. Настроение Иосифа Сталина якобы значительно улучшалось, когда, раздав приказы о масштабном истреблении собственного офицерского корпуса, он развлекался, наблюдая за забавным парнем на экране".

"Конечно, ни Микки Мауса, ни его изобретателя Уолта Диснея нельзя обвинять в том, что он был интересен мировым преступникам. Однако тот факт, что им увлекались "гитлеры" и "сталины" этого мира, является доказательством того, что Дисней создал персонажа, который не оставлял равнодушным никого - даже тех, в ком не найти гуманности", - говорится в статье.

"Возможно, мультфильм служил в те времена лишь утешением. (...) В крупных американских городах было тесно, в них царили болезни и преступность, в сельской местности население было в той или иной степени беззащитно перед силами природы, и многие американцы все еще страдали от последствий Великой депрессии".

"Мир Микки был полной противоположностью - ничего плохого не случится, таким было его послание, которое могло и не дойти до общественности, ведь ради создания мультфильма Уолт Дисней почти разорился и зависел от экономического успеха грызуна, которого на самом деле он хотел окрестить Мортимером, от чего Диснея отговорила его жена. Затем последовал небывалый финансовый подъем, которым изобретатель Микки Мауса также был обязан и Дональду Даку как антиподу-холерику всегда смышленого мышонка".

"Впрочем, любимчиком интеллектуалов Микки так и не стал. Слишком однобокий, слишком безвкусный - таков был и есть вердикт. Возможно, это связано и с количеством денег, которые зарабатывает мышонок, а возможно, и с тем, что в последние годы жизни Уолт Дисней рассматривал свой ультрачистый мультипликационный мир как образец того, как должны строить свою жизнь граждане США".

"Однако, если не принимать во внимание подобные придирки, Микки Маус и его друзья всегда остаются желанными современниками: хочется ли ненадолго отправиться в детство или перенестись в мир совершенной гармонии", - пишет Die Welt.