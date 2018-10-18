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18 октября 2018 г.
18 октября 2018 г.

Александр Сазонов, Джек Витциг | Bloomberg

Какие еще санкции? Самые богатые россияне больше всех выиграли в этом году

"Настроение среднего россиянина, может, и портится, поскольку инфляция съедает его покупательскую способность, но богатейшие люди страны - мировые рекордсмены в плане зарабатывания денег", - пишут журналисты Bloomberg Александр Сазонов и Джек Витциг.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 10 богатейших россиян увеличили свое состояние на 10,8%. "За ними следуют американские магнаты с 7,5%. Миллиардеры из британской элиты разбогатели на 3,4%, несмотря на острые переговоры по "Брекзиту" и ухудшение отношений с Москвой", - пишут журналисты.

В Китае в этом году десять самых богатых человек потеряли более 27%, в основном из-за распродаж в сфере технологий и недвижимости.

Среди россиян наибольший прирост - у топливно-энергетических магнатов Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко и Вагита Алекперова в связи с повышением цен на нефть.

Источник: Bloomberg


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