Американский бизнес предостерегает, что санкции в отношении России будут равносильны "тактике выжженной земли"

"Одна из американских деловых организаций предостерегает: проекты расширения санкций США в отношении крупных российских госбанков, рассматриваемые сейчас в Конгрессе, могут спровоцировать крупные сбои в поставках энергоносителей в глобальном масштабе", - пишут журналисты Bloomberg Генри Мейер и Андрей Бирюков.

Если новые ограничения коснутся всех сразу крупных государственных кредитных учреждений России, "это будет грандиозное нарушение работы глобальной системы торговли энергоносителями - наподобие того, что случилось с "Русалом", но во много раз хуже", сказал в интервью Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России.

"Удар по госбанкам, которые доминируют в финансовом секторе России и тесно сотрудничают с гигантами топливно-энергетической отрасли в стране, занимающей первое место в мире по экспорту нефти и газа, стал бы "тактикой выжженной земли" в качестве подхода к дипломатии", полагает Родзянко", - говорится в статье.

Издание напоминает: в основные законопроекты о новых санкциях, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, "включены широкие ограничения на транзакции с некоторыми или всеми крупными госбанками России, в том числе с такими гигантами, как Сбербанк и Банк ВТБ".

"В таком случае с подобными банками не станет иметь дело ни одно крупное финансовое учреждение за пределами России", - сказал Алан Карташкин, партнер юридической фирмы Debevoise & Plimpton (Москва).

"Крайне маловероятно, что это коснется всех госбанков", если учесть потенциально широкие последствия такого шага, сказал Родзянко. "Возможно, в качестве показательного примера будет выбран некий менее значимый банк", - предположил он. Издание отмечает, что в законопроектах упоминаются также "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк".

Что же могут сделать российские компании-экспортеры энергоносителей? "Они могут попытаться перенести свои транзакции в российские банки, не подпавшие под санкции, или в иностранные финансовые учреждения", - пишут авторы. "Но это создаст колоссальные трудности - придется проделать грандиозную работу", - сказал Александр Данилов (Fitch Ratings Ltd).