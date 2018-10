18 октября 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Российские шпионы, некогда бывшие в тени, вышли на свет. Почему именно сейчас? Многие разведки не готовы осознать последствия стремительного развития информационных технологий, и самые ценные их тайны оказываются в передовицах газет. В последний раз такая судьба постигла Главное управление российского Генштаба, все еще широко известное как ГРУ, пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. В прошлом, отмечает автор статьи, агентам удавалось действовать более эффективно, оставаясь в тени, а общественность порой десятилетиями оставалась в неведении. "Но цунами новых информационных технологий во многом изменило ситуацию", - считает Уэйр. "Мир становится более открытым, и все спецслужбы отстают", - сказал замдиректора московского Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Почти что каждый, не обладая особыми умениями, может увидеть весь мир через призму своего браузера, - добавил он. - Подготовка и методы времен холодной войны мало что дают в этом новом мире. В России с 1990-х можно найти в продаже почти любую базу данных. Ищи что угодно и найдешь". "Кремль и военное руководство России постигают это на своем горьком опыте - ГРУ ужом вертится из-за града разоблачений, связанных с его злодеяниями и, как кажется, эпической некомпетентностью, - пишет автор статьи. - Скандал затронул Кремль напрямую, поскольку Владимир Путин сам высказался насчет обвинений Британии в том, что двое мужчин, пытавшихся убить Скрипалей, Руслан Боширов и Александр Петров, были агентами ГРУ". "Из-за всего этого появилась масса шуток, мемов, суждений и ругательств, - рассказал оппозиционный политик, в прошлом офицер КГБ Геннадий Гудков. - Люди моего круга не могут в это поверить. Как ГРУ вообще может так работать?" "Мы сегодня наблюдаем отсутствие ответственности на всех уровнях. Это общая черта нынешнего режима, - считает бывший генерал-майор КГБ, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров. - Я, наверное, из старой гвардии. В советское время, может, и были разные кланы, но у нас не было системы, которая основана на личной преданности, как сегодня. Если сейчас что-то происходит, никого не наказывают. Если бы в мое время случились такие провалы, полетели бы головы". ГРУ всерьез перекроили после войны с Грузией в 2008 году, но, по словам экспертов, когда министром обороны в 2012 году стал Сергей Шойгу, многие реформы отменили. "У Шойгу была новая идея, новый метод работы, - рассказал эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов. - Он толпами приводил новых людей, особенно из спецназа, чтобы заполнить ряды ГРУ. Это люди военные, привыкшие к военным делам, но теперь их отправили заниматься другими вещами, например, политической подрывной деятельностью. Армия при министре Шойгу стала очень политизированной. Но у этих новых людей в ГРУ нет искушенности офицеров СВР или ФСБ, которые обучаются работе в зарубежных странах, изучают языки и обычаи. Но теперь эти новые люди занимаются очень амбициозными вещами". "И попадаются", - добавляет Уэйр. По словам Солдатова, западные правительства могли отказаться от старых методов поддержания секретности и раскрыть тайны ГРУ потому, что больше ничто не могло сдержать санкционированные Кремлем операции на Западе. "Подобные проблемы в какой-то момент были с китайцами, но когда их обвинили публично, это, похоже, прекратилось. Так что обвинение Мюллера в адрес ГРУ и другие публичные заявления, в которых упоминаются имена и в деталях сообщается о деятельности ГРУ, направлены на то, чтобы удержать Кремль от аналогичных действий в будущем", - добавил Солдатов. Еще одна причина, почему западные правительства обнародовали информацию, которая прежде держалась бы в секрете, это страх потерять контроль над нарративом перед своей же общественностью. Во время холодной войны население Запада автоматически принимало на веру то, что говорит правительство, но это больше не так, считает Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге. "Главная причина внутренняя, - сказал он. - Никто не думает, что эти обвиненные Мюллером агенты ГРУ когда-нибудь предстанут перед американским судом, но обвинительный акт создает картину, будто дело сделано и спорить не о чем. Русские действительно это делают. Они пытаются противостоять альтернативным версиям, которые укореняются, когда кажется, что информации не хватает". Большинство экспертов сомневаются, что ГРУ ждет серьезная реформа. "Путина, конечно, не радует, как это выглядит. Но мы не знаем, сколько всего хорошего ГРУ для него делает. Может, будут какие-то козлы отпущения, но вряд ли что-то сильно изменится. Реальная реформа разведки - это очень сложно, и, по сути, спецслужба из-за нее на какой-то период уходит в офлайн. Если вы считаете, что воюете с Западом, зачем вам уводить с поля вашу самую агрессивную организацию?" - сказал Галеотти. Источник: The Christian Science Monitor