18 октября 2018 г. Филип Обаджи-младший | The Daily Beast Журналисты в опасности: те, кто расследует убийство россиян в Африке, сталкиваются с угрозами, запугиванием и чем-то еще более ужасным "Однажды в конце сентября, когда Луи Коттой, журналист-фрилансер из Центральноафриканской республики (ЦАР), вышел из своего дома в центре Банги, столицы страны, трое мужчин, вооруженных пистолетами, набросились на него, избили и отняли у него телефон и лэптоп", - пишет The Daily Beast. Журналист Филип Обаджи-младший сообщает: "Коттой, чьи материалы публиковались парой местных изданий, полагает, что нападение было связано с его расследованием убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые были убиты в июле, когда снимали документальный фильм о наемниках, которых использует в стране "Группа Вагнера" - частная военная компания, связанная с Кремлем. Коттой говорит, что нападавшие обвинили его в том, что с помощью своего телефона и лэптопа он "создает некоторым людям проблемы" - мол, за это они их и отберут". "Они сказали, что я начал нарываться на неприятности, когда начал ездить в места, куда мне не следовало бы ходить, и задавать вопросы, до которых мне нет никакого дела", - сказал Коттой в интервью Daily Beast. "Ранее он интервьюировал людей в городке вблизи места, где были убиты россияне", - поясняет издание. "Я знал, что это из-за расследования, потому что интервью, которые я брал в последнее время, были связаны только с этим инцидентом", - добавил Коттой. Издание напоминает: за две недели до нападения на Коттоя "Петр Верзилов, член антикремлевской протестной группы Pussy Riot, был, по некоторым сведениям, отравлен, когда ждал результатов частного расследования убийства в Сибю". "Послужной список убийств россиян, которых президент Владимир Путин считает "предателями" или "врагами", - будь то журналисты, активисты-правозащитники, расследователи коррупции или перебежчики из российских разведслужб - позволяет с относительной легкостью обвинять Кремль в отравлении Верзилова. Но даже в ЦАР - где советником по нацбезопасности у президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры служит российский гражданин Валерий Захаров - есть подозрения насчет влияния Москвы на попытки парализовать расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко". - говорится в статье. В Сибю "военные Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), которых обучают российские инструкторы, квартирующие сейчас в городе, предостерегали, по некоторым сведениям, людей, живущих вблизи места обнаружения трупов, чтобы они не разговаривали об этом инциденте с журналистами", говорится в статье. По словам некоторых источников издания, недавно побывавших в Сибю, военные предупреждали: жителей накажут, если те дадут интервью об убийстве. "Некоторые говорили, что недавно видели этих военнослужащих из FACA в обществе белых солдат, - говорит Глори Тику, камерунский журналист и правозащитник, побывавший в Сибю в сентябре. - Никто не хотел говорить из-за страха перед солдатами FACA, которые иногда могут жестоко обращаться с гражданскими, преследовать их". "Идея попросить жителей Сибю не давать интервью про убийство российских журналистов исходила, должно быть, от очень влиятельного советника по национальной безопасности, который, похоже, работает на две страны", - сказал Коттой. "В ЦАР известный факт, что (советник по нацбезопасности. - Прим. авт.) подотчетен не только президенту Туадере, но и Москве", - добавил он. Автор статьи утверждает, что "в президентской охране Туадеры не менее 40 россиян. Наемники из ЧВК Вагнера разбросаны по нескольким точкам в этой обнищавшей стране". "Полиция отказывается отвечать, продолжает ли она расследовать убийство в Сибю", - сказал Тику. Источник: The Daily Beast