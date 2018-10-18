Исследование объясняет, почему мужчины так долго сидят в туалете

То, что мужчины регулярно на подозрительно долгое время исчезают в ванной, наверняка хотя бы раз замечала каждая женщина. Чтобы объяснить этот феномен, по заказу британской фирмы Pebble Grey, занимающейся оснащением ванных комнат, было проведено исследование с участием 1 тыс. мужчин, передает Focus.

Опрос о "туалетных" привычках британских мужчин показал, что в год они проводят в туалете 7 часов своего времени.

"Возможно, звучит как клише, но это правда: мужчины ищут в укромном местечке именно тишину. Так, 45% опрошенных указали, что им категорически не хватает времени на самих себя и они уединяются, как только их партнерша/партнер или дети начинают чрезмерно действовать им на нервы. 25% мужчин признались, что не знают, как они справлялись бы с повседневностью, не будь у них возможности регулярно сбегать в ванную комнату. 23% из 1000 опрошенных даже назвали туалет "безопасной гаванью", - говорится в статье.

Несмотря на то, что именно мужчины считают туалет своим убежищем, 44% участников признались, что о чистоте уборной заботится только их партнерша. При этом опрос среди женщин, пятая часть из которых также уединяется в туалете, когда им нужна пауза, показал, что 72% из них в одиночку занимаются уборкой туалета, что не совсем соответствует данным, полученным от мужчин, отмечает Focus.