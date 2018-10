18 октября 2018 г. Обзор прессы | Independent Керченский стрелок-подросток мечтал о славе убийц из "Колумбайна" Случившееся в Керчи повлекло за собой "самые многочисленные жертвы при каком-либо насильственном преступлении в школе в России со времен теракта в Беслане", пишут СМИ по поводу бойни в Керченском политехническом колледже. Россия десятилетиями страдала от терактов, но десятки невинных людей никогда не расстреливал подросток. Издания приводят свидетельства очевидцев преступления и задаются вопросом, как 18-летний студент в одиночку смог подготовить такое масштабное нападение. "По меньшей мере 19 человек (по последним данным, число жертв увеличилось до 21, включая стрелка. - Прим. ред.) погибли в среду в результате массового убийства в Крыму, более 50 ранены", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. "Атака произошла в политехническом колледже портового города Керчь (...), - передает журналист Юлиан Ханс. - После того, как изначально сообщалось о взрыве газа, в скором времени власти квалифицировали атаку как теракт. С того времени, как преступника смогли идентифицировать на фотографиях учащихся, правоохранительные органы больше не рассматривают версию теракта и ведут следствие по статье "убийство". "По словам очевидцев, взрывом были выбиты окна, пострадавших выносили из здания на дверях. Так как было недостаточно карет скорой помощи, их доставляли в больницы на микроавтобусах", - говорится в статье. Министерство образования России сообщило об усилении мер безопасности в учебных заведениях. Правительство Крыма объявило трехдневный траур. "Россия нервно реагирует на все происшествия в Крыму. (...) В России уже происходили случаи бойни в школах, но никогда они не имели таких тяжелых последствий, как в Керчи", - констатирует Ханс. Россия десятилетиями страдала от терактов, но десятки невинных людей никогда не расстреливал студент-подросток, пишет журналистка The Daily Beast Анна Немцова. По сообщениям СМИ, 18-летний Владислав Росляков, который предположительно интересовался серийными убийцами и признавался, что мечтает о славе стрелка из российского "Колумбайна", убил 19 человек и ранил 47. "До бойни в Паркленде 14 февраля этого года считалось, что больше всего жертв повлекла за собой стрельба в школе в Колорадо, когда двое вооруженных учеников застрелили 15 учащихся", - отмечает автор статьи. "Поначалу сотрудники российских органов безопасности квалифицировали нападение как терроризм, но затем изменили статус на "убийство". В официальном заявлении Следственного комитета России говорится, что Росляков совершил самоубийство, его тело нашли в библиотеке колледжа - в том же месте кампуса, где полиция обнаружила тела убийц из "Колумбайна", - передает Немцова. "В Москве у экспертов много вопросов к следователям", - продолжает журналистка. "Это все звучит очень странно: парень не мог расстрелять столько людей из одного только помпового ружья, потому что ему пришлось бы его несколько раз перезаряжать", - поделился независимый военный эксперт Александр Гольц. Директор колледжа Ольга Гребенникова заявила, что это был теракт. "Трупов полно. Это настоящий теракт. Кто-то ворвался и бросал взрывные пакеты, все взрывал", - приводит Немцова слова директора из интервью Kerch.net. "У колледжа не было никакой охраны, кто угодно мог войти с автоматом или бомбой. Но на сайте учебного заведения есть страница об "антитерроризме", где перечислены меры, которые студенты и сотрудники должны принимать для своей безопасности", - отмечает журналистка. Московский муниципальный депутат Илья Яшин задается вопросом, как студент в одиночку смог подготовить такое масштабное нападение. "Наша пропаганда нам говорит, что Крым безопасен для туристов, и вот какой-то подросток, якобы разозлившийся на своих учителей, убивает 19 человек и ранит почти 50. Даже если следствие покажет, что это был просто психически больной ребенок, это все равно ужасный позор для российских спецслужб!" - сказал Яшин. Случившееся в Керчи повлекло за собой "самые многочисленные жертвы при каком-либо насильственном преступлении в школе в России со времен теракта в Беслане в сентябре 2004 года", отмечает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "В России расстрелы в школах - редкость, а таких масштабных, как бойня 17 октября, не было ни разу. За недавнее время был единственный случай: в 2014 году в московской школе стрелок-одиночка открыл огонь и убил учителя и полицейского", - пишет издание. "Нападение в Политехническом колледже в Керчи вначале расследовалось как возможный теракт. Но власти быстро классифицировали его как убийство, узнав, что стрелявший - 18-летний Владислав Росляков - был студентом четвертого курса того же колледжа", - говорится в статье. Газета утверждает: "Сообщений о возможных мотивах преступления в первый период не поступило, хотя один друг Рослякова сказал, что тот был замкнутым человеком и выражал интерес к расстрелу 1999 года в школе Колумбайн". Издание приводит свидетельства очевидцев: "17-летний студент колледжа Даниил Пятков сказал, что люди, находившиеся на территории учебного заведения, впали в панику, осознав, что на них напали. Он побежал искать свою девушку, зная, что она находится в здании, которое подверглось атаке, сказал он в интервью в соцсети "ВКонтакте". "Главный зал был весь в дыму, все стекла побились, везде лежали трупы и раненые, - сказал он. - Мне показалось, что это сон". "Студент нашел свою девушку в передней части здания, всю в крови, со сломанной ногой. Он сказал, что подхватил ее на руки и убежал из здания как можно быстрее и как можно дальше. Пятков сказал, что видел фото студента, который предположительно совершил нападение, но это человек, которого он раньше не видел", - говорится в статье. "Денис Гридчин, друг стрелка, сказал, что Росляков мрачно смотрел на свои перспективы, имея всего лишь техническое образование. "Он не видел для себя будущего", - сказал Гридчин, тоже через "ВКонтакте", и пожаловался, что у уроженца маленького города, не имеющего образования, надежд мало", - говорится в статье. "Бойню "по-американски" в российском колледже" описывает швейцарская газета Le Temps. Стрельба и взрыв бомбы вчера повергли Крым в социальный психоз в американском духе. Это не первое массовое убийство в школьной среде, потрясшее Россию, однако гораздо более убойное, пишет московский корреспондент издания Эммануэль Гриншпан. Российское государственное телевидение начало говорить о трагедии в 13 часов. Сначала возник вопрос о взрыве газа, вызвавшем гибель 10 человек. Потом местный телеканал kerch.com.ru стал распространять свидетельства очевидцев, говоривших о теракте. Призрак терроризма полностью овладел СМИ. Однако через час появилась версия о студенте-убийце. Две фотографии Владислава Рослякова посреди бойни, заснятые камерами наблюдения, стали циркулировать в соцсетях. СК РФ переквалифицировал уголовное дело с "теракта" на "массовое убийство", указывает Гриншпан. Все это время город Керчь готовился к худшему. Все транспортные средства на въезде и выезде из города обыскивались, вокзалы были закрыты. Колледж был окружен бронетехникой. Вот уже четыре года российские официальные лица поддерживают страх перед "диверсиями" со стороны украинских спецслужб, указывает автор статьи. Реакция российских руководителей ограничилась выражением соболезнования жертвам и их близким. За исключением одного сенатора, "не исключающего украинский след", никто не рискует злоупотреблять трагедией в политических целях, комментирует корреспондент. Устроивший бойню Владислав Росляков 8 сентября получил разрешение на ношение оружия 12-го калибра. Российское законодательство по контролю за оборотом оружия считается ограничительным - лишь один российский гражданин из 24 (то есть 4,5 млн человек) владеет огнестрельным оружием, по данным Минобороны. Достаточно ли оно ограничительно? Ошеломляет то, что столь юный человек сумел так быстро освоить обращение с боевыми средствами и достать взрывчатые вещества, став причиной стольких жертв, заключает Гриншпан.