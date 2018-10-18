Цифровая пропаганда России "стоила дешевле, чем самолет F-35"

В интервью французской Le Monde американский сенатор Марк Уорнер, заседающий в комиссии Сената по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года, рассказывает о своей борьбе против кампаний влияния со стороны иностранных держав.

"Я думаю, что о деятельности российского "Агентства интернет-исследований" уже было известно, но различные компании США не заметили его прихода. Они не были организованы так, чтобы это сделать. Американское правительство тоже не отдавало себе отчета в сути этой деятельности и было застигнуто врасплох. Социальные сети быстро убедились в своих промахах, так как в период президентских выборов 2017 года они активно сотрудничали с французским правительством", - сказал Уорнер.

"Сейчас социальные сети совершенствуются. В США я пытаюсь представить на голосование законопроект, который предпишет им большую прозрачность при размещении политической онлайн-рекламы и подчинит их тем же правилам, которые мы применяем к телевидению и радио", - пояснил сенатор.

"В социальных сетях необходимо добиться права знать, когда мы взаимодействуем с роботом, а когда с человеком, например. Еще есть проблема локализации: если вы что-то постите из Парижа, но при этом вы подключены в Санкт-Петербурге, то должно быть окошко, которое вам говорит, что это сообщение происходит не из того места, откуда человек якобы постит", - отметил эксперт.

"Заметили ли США во время нынешней кампании по промежуточным выборам какую-то иностранную пропагандистскую деятельность, подобную той, которая велась в 2016 году?" - спросил журналист.

"Какая-то деятельность еще ведется. Это не обязательно призывы голосовать за того или иного кандидата, однако все еще есть попытки разделить американцев по социальным или расовым вопросам... потому что это срабатывает и стоит не слишком дорого: если вы сложите все, что они потратили на вмешательство в американские или европейские выборы, то это обходится дешевле, чем боевой самолет F-15. Запад должен это осознавать", - заявил Уорнер.

"США и Запад считают, что кампании по дезинформации и кибератаки - это две разные сферы. А для таких стран, как Китай и Россия, это видится единым целым, - полагает сенатор. - Такая комбинация дезинформации и кибератак обладает большой мощностью, и я не думаю, что американское правительство к ней достаточно подготовлено".

"То, что президент Дональд Трамп не хочет слышать разговоры о "российской угрозе", ограничивает способность США противостоять этой проблеме?" - спросил интервьюер.

"Да, конечно. В разведслужбах все ясно понимают, что Россия представляет собой огромную угрозу. Однако президент все еще отказывается признавать эту истину. В нормальном Белом доме перед лицом подобной угрозы следовало бы назначить специального ответственного работника. Но в Белом доме нет лидерства, и каждое агентство вынуждено работать в своем уголке", - ответил собеседник издания.