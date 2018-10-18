Бойня "по-американски" в российском колледже

В крымском политехническом колледже 18-летний студент убил 19 человек, своих товарищей и сотрудников учебного заведения. Судя по всему, он действовал в одиночку, вооружившись винтовкой и взрывчатыми веществами, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Стрельба и взрыв бомбы вчера повергли Крым в социальный психоз в американском духе. Это не первое массовое убийство в школьной среде, потрясшее Россию. Однако гораздо более убойное, если исключить теракт в Беслане в 2004 году: 19 убитых и 49 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, по предварительным итогам на утро среды, отмечает журналист.

По данным телеграмм-канала 112, устроивший бойню Владислав (в оригинале статьи убийца ошибочно назван Ростислав. - Прим. ред.) Росляков 8 сентября получил разрешение на ношение оружия 12-го калибра. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что он получил разрешение на охотничье ружье в октябре. Он купил свою снайперскую винтовку Драгунова и 150 патронов к ней 13 октября в фирменном магазине "Сокол" в Керчи, описывает автор статьи.

Российское государственное телевидение начало говорить о трагедии в 13 часов (по местному времени). Сначала возник вопрос о взрыве газа, вызвавшем гибель 10 человек. Потом местный телеканал kerch.com.ru стал распространять свидетельства присутствовавших при этом людей. Главным образом, директрисы политехнического колледжа Ольги Гребенниковой (по сообщениям СМИ, директор колледжа в момент нападения в здании не находилась. - Прим. ред.), продолжает журналист.

Она упоминает о "теракте", так как "неизвестные ворвались в колледж и стали всех расстреливать". Призрак терроризма полностью овладел СМИ. Однако через час, к 14:30, появилась версия о студенте-убийце. Две фотографии Владислава Рослякова посреди бойни, заснятые камерами наблюдения, стали циркулировать в социальных сетях. Следственный комитет РФ переквалифицировал заведенное им уголовное дело с "теракта" на "массовое убийство", указывает Гриншпан.

Все это время город Керчь, расположенный в восточной части Крымского полуострова, незаконно присоединенного Россией в 2014 году, готовился к худшему. Все транспортные средства, въезжающие в этот город или выезжающие из него, обыскивались. То же самое происходило на недавно торжественно открытом мосту, предназначенном для соединения Крыма с Россией. Вокзалы были закрыты. Армия окружила политехнический колледж, в частности, с помощью бронетехники. Вот уже четыре года российские официальные лица поддерживают страх перед "диверсиями" со стороны украинских спецслужб, в то время как Киев считает Крым своей территорией, указывает автор статьи.

Реакция российских руководителей ограничилась выражением соболезнования жертвам и их близким. За исключением одного сенатора, "не исключающего украинский след", на данный момент никто не рискует злоупотреблять этой трагедией в политических целях, комментирует корреспондент.

Российское законодательство по контролю за оборотом оружия считается ограничительным, в отличие от Швейцарии или США, - лишь один российский гражданин из 24 (то есть 4,5 млн человек) владеет огнестрельным оружием, по данным Министерства обороны. Достаточно ли оно ограничительно? Ошеломляет то, что столь юный человек, не побывавший на военной службе (по сообщениям СМИ, Росляков тренировался в стрелковом клубе. - Прим. ред.), сумел так быстро освоить обращение с боевыми средствами и достать взрывчатые вещества, став причиной стольких жертв, заключает Гриншпан.