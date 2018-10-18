Меняющееся настроение россиян

Вот взгляд на путинские годы через русское слово "настроение", которое описывает, расшифровывает и анализирует эту ни с чем не сравнимую страну, пишет журналистка французской Liberation Вероника Дорман.

Настроение, или моральное состояние россиян, судя по всему, изменилось. Всего через полгода после весьма комфортного переизбрания (77% голосов) рейтинг популярности Владимира Путина, достигший кульминации с показателем в 85% после аннексии Крыма в 2014 году, опять упал до 58%. То есть на уровень 2013 года, согласно результатам опроса "Левада-центра", опубликованным в начале октября, говорится в статье.

В более широком смысле, вера в государство снижается, а вместе с ней - авторитет власти и желание сильной руки. Это было раскрыто экспертами "Комитета гражданских инициатив", созданного бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. Лето и осень были особенно бурными. Впервые за многие годы россияне устроили массовую мобилизацию против спорной, в том числе внутри руководящих элит, реформы по повышению пенсионного возраста на пять лет, до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, отмечает автор статьи.

По данным "Комитета гражданских инициатив", глубокие изменения в массовом сознании начались еще до пенсионной реформы и даже до того, как опросы выявили снижение популярности российского лидера. Последние важные изменения в общественных настроениях россиян наблюдались в 2014 году, передает автор статьи. Ухудшение отношений с Западом способствовало сплочению народа вокруг своего лидера. С тех пор расположение духа россиян было скорее стабильным, и опросы о популярности политических деятелей и социальных институтов не выявляли значительных колебаний.

В своем докладе, опубликованном 11 октября, аналитики "Комитета гражданских инициатив" отмечают три основных и поразительных изменения в массовом сознании. Впервые за несколько лет, в течение которых стабильность - отсутствие сменяемости власти - стала самоцелью режима, возросла готовность россиян к радикальным переменам, в том числе рискованным, возникшая как реакция на то, что в конечном счете превратилось в политическую и экономическую стагнацию, говорится в статье.

Теперь вместо сильного лидера с неограниченной властью, способного лично разрешать все проблемы, - такова система ручного управления, установленная Путиным, - у россиян преобладает запрос на социальную справедливость. Словом, хотя после распада СССР большинство населения по-прежнему ожидало патерналистских решений своих трудностей, отныне подавляющее большинство респондентов считают, что нельзя надеяться на государство, а надо рассчитывать на свои силы и, прежде всего, менять свой менталитет, резюмирует Дорман.