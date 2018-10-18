Мать Сергея Скрипаля, жертвы отравления в Солсбери, прервала молчание. Она не осведомлена обо всем ужасе плана с "Новичком"

"90-летняя Елена Скрипаль дала интервью Daily Mirror в Ярославле - первое интервью с тех пор, как ее сын и внучка были атакованы приспешниками Владимира Путина", - пишет журналист Энди Лайнс.

Корреспондент сообщает, что Елена встала, чтобы пожать ему руку, разговаривала четко и твердо.

"Расстроенная Елена удручена тем, что Сергей и внучка Юлия не связались с ней снова, вопреки своему обещанию в неожиданном телефонном звонке этим летом, в день ее 90-летия", - говорится в статье.

"Я просто хочу снова, еще один раз, увидеть и обнять моего сына. Я так по нему скучаю. Мой старший сын умер. Из моих сыновей остался только Сергей, я его люблю", - сказала Елена.

"Елена хорошо осведомлена о том, что ее сын - шпион, признанный виновным по суду, и что он был очень болен. Она полагает, что он находится в Англии, но члены семьи решили оградить ее от всех подробностей о заговоре с целью отравления", - говорится в статье.

Издание утверждает: "Сергей, "номер 1" в списке российского президента на ликвидацию, знает, что звонок Елене может выдать его явочную квартиру. Он и Юлия исчезли с лица земли, теперь, после примечательного выздоровления от отравления "Новичком", их изо всех сил оберегают в рамках колоссальной совместной британо-американской операции".

Елена поведала: "Последний раз я по-настоящему говорила с Юлией 24 июля, когда мне исполнилось 90 лет. Она позвонила - это было неожиданно, но получить от нее весточку было так приятно. Она позвонила, и, собственно, она была с Сергеем. Она мне сказала: "Я с папой, он рядом со мной, но он не может говорить, у него боль в горле". Она сказала, что у него раньше были боли. Я так опечалилась, что не смогла с ним поговорить, даже недолго. Но я так рада, что в мой день рождения они были вместе. Мы обычно разговаривали по телефону каждую неделю".

"Теперь я подаю заявление на паспорт для поездки в Англию, чтобы его повидать, но не думаю, что мне его дадут. Но я мечтаю поехать в Англию, чтобы повидать их. Я рада, что ему стало лучше", - добавила Елена.

"После этого единственного разговора Елена ничего не слышала о местопребывании Сергея и Юлии, она не догадывается, что с тех пор они, возможно, покинули Великобританию. Их защиту продумывают британские и американские ведомства, отчаянно стараясь блюсти их безопасность. Они опасаются: если они будут регулярно звонить Елене, российские власти смогут их выследить", - говорится в статье.

Елена сказала: "Я очень горжусь тем, чего Сергей достиг в жизни".

Она добавила: "Мой сын хороший человек, порядочный, честный - России следует им гордиться. Он был хорошим слугой своей страны".

На этой же странице газета публикует аналитическую заметку журналиста Криса Хьюза под заголовком "Скрипаль знает опасность телефонного звонка". По мнению Хьюза, технически возможно, чтобы Скрипаль позвонил матери, не выдав российской стороне свое местопребывание.

Однако "российская машина разведки неизбежно отслеживает и прослушивает ее, телефонные разговоры, так что на нее могут надавить, чтобы она вела разговор по "сценарию". Это значит, что ей прикажут подталкивать его к определенным темам, чтобы выжать из него максимум разведданных", говорится в статье.

"Было бы бесчеловечно подставлять эту престарелую даму под давление, которое вынудило бы ее предать сына, и он знает, что ради ее блага не должен вступать с ней в контакт. Он также знает, что в разговоре ему пришлось бы так осторожничать, что беседа была бы вымученной и, вероятно, еще больше бы ее удручила", - говорится в статье.