18 октября 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times В колледже в Крыму вооруженный студент убил 19 человек и ранил еще десятки людей "По сообщению российских властей, в среду на Крымском полуострове человек, вооруженный огнестрельным оружием, атаковал своих соучеников в техническом колледже, убив не менее 19 человек (по последним данным, число жертв увеличилось до 20, включая стрелка. - Прим. ред.) и ранив еще несколько десятков", - сообщает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "Стрелок, также подорвавший взрывное устройство, был найден мертвым; по-видимому, он покончил с собой. Нападение в Политехническом колледже в Керчи вначале расследовалось как возможный теракт. Но власти быстро классифицировали его как убийство, узнав, что стрелявший - 18-летний Владислав Росляков - был студентом четвертого курса того же колледжа", - говорится в статье. Газета утверждает: "Сообщений о возможных мотивах преступления в первый период не поступило, хотя один друг Рослякова сказал, что тот был замкнутым человеком и выражал интерес к расстрелу 1999 года в школе Колумбайн". Случившееся в Керчи повлекло за собой "самые многочисленные жертвы при каком-либо насильственном преступлении в школе в России со времен теракта в Беслане в сентябре 2004 года", говорится в статье. "В России расстрелы в школах - редкость, а таких масштабных, как бойня 17 октября, не было ни разу. За недавнее время был единственный случай: в 2014 году в московской школе стрелок-одиночка открыл огонь и убил учителя и полицейского", - пишет издание. Газета переходит к свидетельствам очевидцев: "17-летний студент колледжа Даниил Пятков сказал, что люди, находившиеся на территории учебного заведения, впали в панику, осознав, что на них напали. Он побежал искать свою девушку, зная, что она находится в здании, которое подверглось атаке, сказал он в интервью в соцсети "ВКонтакте". "Главный зал был весь в дыму, все стекла побились, везде лежали трупы и раненые, - сказал он. - Мне показалось, что это сон". "Студент нашел свою девушку в передней части здания, всю в крови, со сломанной ногой. Он сказал, что подхватил ее на руки и убежал из здания как можно быстрее и как можно дальше. Пятков сказал, что видел фото студента, который предположительно совершил нападение, но это человек, которого он раньше не видел", - говорится в статье. "Денис Гридчин, друг стрелка, сказал, что Росляков мрачно смотрел на свои перспективы, имея всего лишь техническое образование. "Он не видел для себя будущего", - сказал Гридчин, тоже через "ВКонтакте", и пожаловался, что у уроженца маленького города, не имеющего образования, надежд мало", - говорится в статье. Источник: The New York Times