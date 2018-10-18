Суперскольжение: новый материал для презервативов

Американским ученым удалось разработать особый латексный слой для презервативов, обеспечивающий повышенное скольжение - согласно проведенному исследованию, эта инновация может способствовать повышению спроса на них, сообщает Der Standard.

Как пишут исследователи из Бостонского университета на страницах журнала Royal Society Open Science, презервативы, снабженные специальной мембраной, остаются влажными при контакте с жидкостями организма.

"В отличие от покрытия обычных презервативов на водной или масляной основе данная разработка способствует практически неограниченному по времени скольжению. Инновационный слой позволяет снизить неприятные ощущения от трения как у женщин, так и у мужчин и повысить чувство удовлетворения от его использования, говорится в выводах ученых", - передает издание.

Согласно исследованию, около 73% респондентов заявили о том, что предпочли бы использовать презервативы с суперскользящим слоем, однако тестирований во время полового акта еще не проводилось. Это связано с тем, что данная разработка должна пройти процедуру одобрения Управлением по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA), сообщает Der Standard.