По информации, которая оказалась в распоряжении Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, Огуз Г. и Марсия М. являются фигурантами расследования, информация по которому до недавних пор была засекречена. Речь идет о крупном теракте, который мог быть совершен на территории Германии, говорится в статье.

"Теракт предположительно мог быть совершен на одном из музыкальных фестивалей", - сообщает SZ.

39-летний Огуз Г. сидит на пластиковом стуле в одной из тюрем на севере Сирии - он и его 29-летняя жена Марсия М. сдались в ходе военной операции в сирийской Ракке. "В его глазах усталость, на ногах дешевые сандалии. В родной Нижней Саксонии он заработал себе авторитет, действуя под началом проповедника-исламиста Абу Валаа". Как отмечают авторы публикации, в Германии их уже ждет ордер на арест, выданный генпрокуратурой. В 2015 году они отправились в Сирию, где примкнули к ИГИЛ*.

Как стало известно изданию, "супруги-исламисты являются фигурантами секретного расследования, в центре которого - планировавшийся крупный теракт на территории Германии. Необузданное желание убивать, как показывают результаты проведенной правоохранителями работы, не знало границ. Распоряжения отдавались членами печально известного "отдела внешних операций" ИГИЛ*, который стоит за кровавыми терактами в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе".

Спецслужбы Германии выясняют до сих пор, что именно планировали террористы. Огуз Г. и Марсия М. - не только обвиняемые, они еще и ценные свидетели. "Оба уже дали развернутые показания в присутствии представителей разведки ФРГ, показания дал и другой задержанный боевик ИГИЛ*. Таким образом следователям удалось выяснить, что в Германию должны были прибыть три группы боевиков и устроить теракты в трех разных местах. Один из терактов планировалось осуществить, по всей видимости, на музыкальном фестивале. Огуз Г. и его супруга должны были оказывать содействие этой "особой миссии", - говорится в статье.

Как стало известно следствию, "первая из трех групп состояла из двух мужчин, которые посредством пересадки волос и операции по изменению формы носа должны были изменить свою внешность. До Германии они, по некоторой информации, так и не доехали, поскольку были задержаны турецкими властями в октябре 2016 года".

"Во вторую ячейку, - продолжают авторы публикации, - входили боевики из окружения немца, называвшего себя Абу Кваака. Как полагает следствие, речь идет о Доминике В. (...) По всей видимости, ему было поручено сбрить бороду, начать употреблять алкоголь и сделать татуировки - для прикрытия, чтобы скрыть принадлежность к религиозному фундаментализму. Третья группа состояла из двух боевиков, чьи имена неизвестны".

"В ходе допросов прозвучало имя, которое много лет не дает покоя немецким и американским спецслужбам. Речь идет о европейце, известном как Абу Муссаб аль-Альмани, который занимает высокую позицию в иерархии "отдела внешних операций". Долгое время американцы и немцы пытались его идентифицировать - его имя каждый раз всплывало в связи с планами по подготовке терактов. Он стал одним из немногих европейцев, занявших по-настоящему серьезные позиции внутри ИГИЛ*", - говорится в публикации.

Немецкие спецслужбы сегодня практически уверены в том, что речь идет о швейцарце Томасе С. - высоком блондине с голубыми глазами. Он был одним из первых, кто в 2013 году вступил в ряды "Исламского государства"*, пишут авторы.

Огуз Г. надеется вернуться на родину как можно быстрее и готов "сотрудничать там с правоохранительными органами". Однако он утверждает, что ему мало что известно. Его "братья по вере" должны были отправиться в Германию, "чтобы подорвать себя в каком-то месте".

"Я впутался в это дело, и у меня была одна проблема: как выйти сухим из воды", - говорит Огуз Г. Как раз это ему теперь вряд ли удастся, замечают в заключение журналисты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.