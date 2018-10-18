Картофель вместо конфликтов

На "Дне России", проведенном правительством немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, акцент был сделан на том, что связывает обе страны, а не разъединяет, сообщает журналист Tageszeitung Марко Цшик.

По приглашению премьер-министра федеральной земли Мануэлы Швезиг на конференцию прибыли 850 политиков и представителей компаний. Такое количество участников стало рекордным для мероприятия, которое впервые состоялось в разгар войны на Украине в 2014 году, отмечает автор.

На конференции были подписаны несколько соглашений, например, о сотрудничестве союзов предпринимателей и вузов, кооперации исследовательских учреждений и разработке новых сортов картофеля.

"Но, конечно, речь шла не только об этом, - продолжает Цшик. - Над всем этим висели такие вопросы, как агрессивная внешняя политика России и связанные с ней санкции, вызывающее споры строительство газопровода "Северный поток-2", ситуация с соблюдением прав человека в России и хакерские атаки, в том числе на немецкие учреждения".

Как пишет журналист, хозяйка конференции Мануэла Швезиг пыталась всячески обойти эти темы в своем выступлении, делая акцент на моментах, объединяющих обе страны. "По ее словам, экономические контакты (...) способствуют устранению конфликтов. А изменений можно достичь только путем диалога, а не указывая друг другу пальцем на неверные действия", - передает Цшик.

Вместе с премьер-министрами трех других восточногерманских земель Швезиг еще в начале года требовала отмены санкций против России.

"В отличие от Швезиг вице-президент Бундестага Томас Опперманн затронул на сцене щекотливые вопросы. По его словам, [страны] имеют разное представление о свободе, демократии и правах человека. Он выразил надежду, что ситуация в России улучшится. "И, конечно, должны прекратиться кибератаки", - передает издание.

Тем не менее, Опперманн похвалил хорошие отношения между Россией и Германией. По его словам, без России невозможно решить многие внешнеполитические проблемы: ядерное соглашение с Ираном, войны в Сирии и на Украине. Строительство газопровода "Северный поток-2" вице-президент Бундестага назвал разумным с точки зрения экономики. "Враждебная кампания Дональда Трампа не вправе нас остановить", - заявил Опперманн.

Как отмечает в заключение Цшик, то, что против проекта выступают Еврокомиссия и почти все страны ЕС, а также Украина, политик не упомянул.