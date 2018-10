18 октября 2018 г. Марк Бридж, Люси Фишер | The Times Российские тролли выступали за "Брекзит" в день референдума Обширная сеть российских троллей предприняла в Twitter скоординированные усилия по распространению сообщений в поддержку выхода Британии из ЕС в день референдума, передают корреспонденты The Times Марк Бридж и Люси Фишер. Twitter обнародовал сотни постов российских и иранских аккаунтов почти за 10 лет, отражающих размах вмешательства со стороны обеих стран с целью сеять разногласия и продвигать собственные стратегические интересы, сообщают журналисты. Они пишут: "Анализ, проведенный "Атлантическим советом", показал, что в день голосования по "Брекзиту" фразу #ReasonsToLeaveEU ("причины выйти из ЕС") твитнули 1102 раза. Старший аналитик центра Бен Ниммо сообщил The Times, что это напоминало "скоординированные усилия вывести этот хэштег в тренды". По словам Ниммо, в рамках дезинформации распространялись исламофобские твиты о терактах в Великобритании. При этом события в Британии использовались в основном для того, чтобы поляризовать сообщества в США. "После взрыва в Манчестере "Памела Мур", "консерватор за Бога", якобы из Техаса, твитнула: "Арест людей за так называемые "антимусульманские заявления" не предотвращает исламский терроризм", - приводят пример авторы статьи. Ниммо сообщил: "Они опубликовали в сумме около четырех тысяч постов о "Брекзите", но большинство после этого события. За исключением того натиска в сети в день референдума, не похоже, чтобы эта команда троллей последовательно прилагала усилия, чтобы повлиять на дискуссию. Достаточно сравнить с их атаками на Клинтон в течение двух с половиной лет". Источник: The Times