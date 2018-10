18 октября 2018 г. Рик Ноак | The Washington Post Восточная Европа пытается покончить со своей зависимостью от российского газа. А Западная Европа поступает ровно наоборот "До последнего времени Эстония, Финляндия, Латвия и Литва стопроцентно полагались на российский газ при удовлетворении своих потребностей в энергоносителях. Теперь же страны Балтии и Скандинавии пытаются вырваться из пут своей зависимости от импорта российского газа", - пишет журналист The Washington Post Рик Ноак. "Финляндия и Эстония строят "Балтикконнектор" - новый крупный газопровод, который соединит эти страны; по нему можно будет доставлять в Финляндию природный газ из США и других стран", - говорится в статье. "Сходные газопроводы в регионе уже вынудили "Газпром" снизить его искусственно завышенные цены, но выгода не только экономическая, но и политическая", - комментирует издание. Газета продолжает: "В то же самое время многие из прочих стран Европы готовятся еще теснее связать свое энергетическое будущее с Москвой". Чтобы еще больше нарастить свою долю на газовом рынке ЕС, "Газпром" строит два газопровода - "Турецкий поток" и "Северный поток-2". Второй, по мнению издания, - намного более спорный. "Западноевропейские страны надеются, что расширенная торговля с Россией в газовой сфере снизит напряженность и обеспечит им общие с Москвой экономические интересы. Но критики "Северного потока-2" опасаются, что проект лишь усилит зависимость Европы от России и ее уязвимость перед политическими капризами Москвы. У этих критиков есть могущественный союзник. В последние месяцы США давят на Германию, добиваясь прекращения строительства газопровода", - пишет автор. "Украина и другие восточноевропейские страны опасаются, что их западноевропейские партнеры станут менее охотно выручать их, начав получать газ по новым газопроводам", - пишет издание. "Это повысит влияние России: у нее вдруг появится другой коридор и возможность душить Украину и требовать более выгодных условий транзита" газа, сказал Нолан Тейзен, глава Energy Program в GLOBSEC Policy Institute. "В самой Германии "Северный поток-2" столкнулся с растущим сопротивлением в ответ на военные операции России в Грузии, на Украине и в Сирии. Но шансов на то, что давление сработает, мало", - пишет автор. "Германия давно входит в число стран ЕС с самым дружественным отношением к России, но она также попросту не может обойтись без поставок российского газа", - сказал Андреас Хайнрих (Бременский университет). Альтернатива для иссякающих запасов газа в самой Европе - либо российский трубопроводный газ, либо СПГ, крупнейшим экспортером которого сейчас пытаются стать США. "Вот почему ключевые бизнес-ассоциации Германии полагают, что за недавними нападками Трампа на "Северный поток-2" стоят скорее интересы американского экспорта, чем соображения безопасности", - комментирует издание. "Дитер Кемпф, президент Индустриальной ассоциации Германии, сказал в недавнем интервью Süddeutsche Zeitung, что СПГ, вероятно, никогда не станет подлинной альтернативой для российского газа", - пишет издание. Кемпф, как и некоторые эксперты, считает, что доставлять СПГ через Атлантику на танкерах слишком дорого. "СПГ и российский газ будут конкурировать, но СПГ не заместит собой экспорт из России", - предрек Тейзен. Источник: The Washington Post