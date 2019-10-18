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18 октября 2019 г.
18 октября 2019 г.

Корреспондент | Focus

Тот, кто слишком много думает, умирает раньше

"Ранее ученые исходили из того, что умственная активность положительно влияет на продолжительность жизни. Однако новое исследование, проведенное учеными из Гарварда, показало: у того, кто много думает, продолжительность жизни сокращается, - сообщает немецкое издание Focus. -​ Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Nature".

"В то время, как сильная нейронная активность уменьшает продолжительность жизни, слабая активность нейронов, вероятно, помогает жить дольше. (...)Это, по мнению ученых, связано с белком под названием REST, подавляющим мозговую активность (...). Ученые изучили образцы мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет, и установили: низкая концентрация белка REST в мозге приводит к более ранней смерти. Если же этот белок присутствует в более высокой концентрации, увеличивается и продолжительность жизни. Так, у людей, проживших сто лет, в клетках мозга было обнаружено больше белка REST, чем в клетках людей, умерших в 60-70 лет", - говорится в статье.

"В настоящий момент ученые уже размышляют над тем, можно ли на основе таких выводов разработать препарат, продлевающий жизнь", - передает Focus.

"Идея о том, что можно активировать REST и замедлить старение человека, очень захватывает", - отметила соавтор исследования Моника Колайаково.

Источник: Focus


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