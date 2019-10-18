Скандал в зоне отчуждения: власти не признают наличие радиации на юге Москвы

"У берегового склона на юге Москвы были обнаружены 60 тыс. тонн ядерных отходов. Городское правительство не хочет признавать наличие радиации и намерено построить там автодорожный мост - однако местные жители оказывают сопротивление", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Дисплей показывает 8,6, затем 9,8 и, наконец, 10,1 микрозивертов в час. И мигающую надпись: "Опасная радиоактивность". Для сравнения: в чернобыльской зоне отчуждения, у входа в аварийный реактор, фиксируются сегодня 1,2 микрозиверта. "Специалисты МЧС уже фиксировали здесь даже 61 микрозиверт. В 300 раз выше нормы", - говорит Иван Кондратьев, 61-летний экоактивист, стоящий со своим дозиметром на свалке ядерных отходов", - повествует журналист Штефан Шолль.

По данным Роспотребнадзора, объем радиоактивных отходов на склоне Москвы-реки за Московским заводом полиметаллов составляет не менее 60 тыс.тонн. На радиоактивном склоне между заводом и железнодорожной платформой планируется построить мост, что, отмечает издание, "звучит как глупая ядерная шутка".

"Советский Союз с 1949 года усиленно производил сырье, пригодное для ядерного оружия. Также и на Московском заводе полиметаллов выделяли из радиоактивных руд плутоний для ядерных боеголовок. (...)Местные жители и экоактивисты рассказывают, что большую часть своих отходов завод "хоронил" на склоне, присыпая их потом глиной. Территория была охраняемой запретной зоной. Но сегодня ее владельцем является не завод, принадлежащий ответственному за атомную промышленность государственному холдингу "Росатом", а город. "С помощью владельца, - рассуждает Кондратьев, - они, видимо, хотят уменьшить и значимость проблемы".

Радионуклиды альфа-излучения, говорит эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский, внешне не опасны. Но если они попадают, например, в легкие вместе с пылью, излучение может быть смертельным. Поэтому как активисты, так и местные жители боятся проведения в этом районе крупной стройки.

"Местные жители протестуют на протяжении нескольких месяцев, собирают подписи, пишут петиции. Напрасно. (...) Новая автострада будет стоить более 10 млрд долларов, среди противников ее строительства всем известно, что ответственные чиновники при распределении заказов кладут деньги и себе в карман. И что они не хотят уменьшать свою прибыль дорогой утилизацией отходов на давно забытом склоне. Даже если эти отходы радиоактивны", - пишет издание.

"Городское управление строительства утверждает, что на склоне к юго-востоку от завода, куда должен будет вести мост, радиационный фон составляет не более 0,14 микрозивертов при допустимых 0,30 микрозивертах в населенных пунктах. При этом дозиметр Кондратьева и сегодня показывает там в нескольких местах от 1,2 до 2 микрозивертов, что сопоставимо с чернобыльской радиацией", - подчеркивает автор статьи.

"Информацию о действительной радиоактивности власти дают лишь частями", - сетует Ожаровский. Это, по его словам, касается ядерных отходов по всей России. Никому не известно, где и сколько их захоронено. "Кроме, может быть, "Росатома", - говорит он".

Существуют и международно известные места захоронения отходов, как, например, Ангарск в Иркутской области, куда на протяжении 12 лет привозили радиоактивные отходы из немецкого города Гронау, несмотря на то, что как экспорт ядерных отходов в Германии, так и их импорт в России противоречат закону. "Но они задекларировали гексафторид урана как вторсырье", - рассказывает Ожаровский. Компания Urenco из Гронау заплатила за то, чтобы россияне забрали у них это "вторсырье", с ухмылкой говорит он. "Мы спросили у "Росатома", не хотят ли они делать из него зубную пасту". В 2008 году сотрудничество Urenco с россиянами было прекращено из-за общественного возмущения.

"Однако в Ангарске по сей день в контейнерах под открытым небом лежат сотни тысяч тонн высокоопасного гексафторида урана. "У России вполне достаточно технических возможностей, чтобы переработать их в более безвредные оксиды, - говорит Ожаровский. - Но это стоит примерно один евро за килограмм, для ответственных лиц это, видимо, очень дорого".

"В "Росатоме" радиоактивных отходов не боятся. Вблизи Железногорска у реки Енисей на глубине 450 метров строится лаборатория, которая как минимум в течение 5 лет будет тестировать, пригодны ли местные породы для захоронения там твердых ядерных отходов, отечественных и заграничных". Противники проекта опасаются, что уже на экспериментальном этапе там могут тайно производить захоронение ядерного мусора. На соседнем полигоне "Северный" уже на протяжении 50 лет в недра Земли закачиваются жидкие радиоактивные отходы. "В 2012 году, согласно официальным данным, объем захороненных жидких радиоактивных отходов составлял там 88 тыс. кубометров, но в 2017 году огласке предали конфиденциальную презентацию, в которой речь шла уже о 6,5 млн кубометров. Эксперты предупреждают, что этот радиоактивный "бульон" уже через 100 лет может попасть в подземные воды".

"Подобного Ожаровский опасается и в случае с московской ядерной свалкой. "Дождевая и талая вода постоянно смывает загрязненную радионуклидами землю в Москву-реку", - говорит он. "Надежда на победу разума смешивается здесь со страхом перед строительным остервенением властей. И с черным юмором. (...) "Нам нужно, как в Чернобыле, организовать экскурсии для туристов. И продавать им радиоактивную землю в консервных банках", - говорит Иван Кондратьев. До тех пор, пока не исчезнут 60 тыс. тонн ядерных отходов", - передает Frankfurter Rundschau.