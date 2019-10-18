Депрессия, зависимости... Исследование выявило тревожное состояние здоровья людей творческих профессий

"(...) Волнение на сцене, софиты и аплодисменты. Но что происходит, когда гаснет свет, с артистами и теми, кто работает в тени? Стресс, чувство депрессии, нарушение сна, зависимости, неустроенность... Вопреки видимости, нелегко уживаться с увлеченностью творчеством, показал первый проведенный во Франции опрос по вопросам здоровья людей творческих профессий в сфере музыкальной индустрии", - пишет Le Figaro.

"Опрос проводился Cura - коллективом, целью которого является улучшение здоровья артистов и профессионалов в музыкальной сфере - в ходе исследования собирались и анализировались ответы 503 человек в период с мая по сентябрь 2019 года. Подавляющее большинство участников были музыкантами (певцами, рэперами инструменталистами), а также композиторами, операторами и заведующими постановочной частью. Это были мужчины и женщины, в основном, от 25 до 45 лет и чаще всего с опытом работы от 5 до 10 лет", - говорится в статье.

"Что касается физического здоровья, то 63% участников сообщили, что "иногда или часто" страдают от заболеваний или проблем, связанных с их профессиональной деятельностью. Половина сообщила о наличии проблем со слухом. Такой образ жизни также влияет на диету и сон: почти 9 из 10 участников сообщили о нарушении сна и вредных пищевых привычках", - указывает журналистка Сесиль Тибер.

"Ответы также обращают внимание на такую важную проблему как наркомания. Почти половина (43%) респондентов сообщили о наличии проблем с алкоголем и 30% о наркозавсимости, - пишет издание.

"Нас постоянно поощряют употреблять алкоголь, а когда мы отказываемся, нас часто осуждают. Мы часто пьем пиво, как будто у нас нет другого выбора, потому что нужно что-то "праздновать", - признается на условиях анонимности один участник опроса. "В этом профессиональном мире существует некое принуждение к принятию наркотиков", - добавляет другой.

"Что касается психического здоровья, то ситуация представляется еще более тревожной. "Самое сложное, с чем надо справляться - это стресс. Стресс от поиска работы, от неспособности ее воплотить на деле, страх во время выступлений. Одним словом, постоянный стресс", - указывает один из участников. Согласно опросу, 4 из 5 респондентов обеспокоены своей будущей карьерой, а 9 из 10 человек "иногда или часто" испытывают чувство депрессии. При этом диагностирована депрессия была лишь у каждого четвертого участника опроса. Все же это в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране (депрессией страдает 1 из 10 человек)", - комментирует автор публикации.

(...) В корне этого явления часто обнаруживается большая ненадежность и неустроенность. "Мы расплачиваемся нестабильностью (социальной, физической и медицинской) за то, чтобы предаваться своей творческой страсти", - признает один из участников.

"(...) В ходе опроса 55% респондентов заявили, что они часто испытывают финансовые трудности, и только 4% никогда с ними не сталкивались. Нехватка времени, нехватка финансовой стабильности... Неудивительно, что большинство таких людей нередко переживают конфликт между профессиональной и личной сферами своей жизни", - отмечает Le Figaro.