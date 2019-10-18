Вы толстеете от сахара из напитков, а не из еды

"Исследование, проведенное на мышах, показало, что именно сахар в жидкой форме вызывает увеличение веса, в отличие от сахара, содержащегося в твердой пище", - пишет Le Figaro.

"(...) Исследования показывают, что в возрасте от 20 до 55 лет мы в среднем поправляемся на полкилограмма в год, в то время как наш организм должен сбалансировать почти миллион поступающих калорий с эквивалентными затратами, - говорится в статье.

"Поразительно, что такое упорное отклонение основано на чрезвычайно слабом энергетическом дисбалансе, - поясняет исследователь в области нейробиологии Мишель Демюрже в своей книге "Антидиета. Похудеть навсегда" (издательство Éditions Belin). - Полкилограмма, который вы набираете за год, возникает из-за избыточного потребления всего лишь десятка калорий в день".

"Но в балансе калорий некоторые из них занимают особое место, потому что наше тело их не "видит". Это жидкие калории, особенно те, которые содержатся в подслащенных напитках. Как будто древние механизмы регулирования голода не были предназначены ни для чего, кроме единственной жидкости, необходимой для жизни: воды. Это подтверждается в статье в журнале Molecular Metabolism, которая рассказывает об исследовании, проведенном китайскими учеными из Академии наук и Пекинского института генетики и биологии развития, работавшие под руководством британского профессора Джона Спикмана из Университета Абердина в Великобритании.

"В течение восьми недель исследователи добавляли мышам сахар либо в напиток, либо в твердую пищу. В обеих группах мышей это соответствовало 73% потребляемых ими калорий, но именно в той группе, которая потребляла подслащенную воду, наблюдались прирост в весе и увеличение жировой массы. В этой же группе исследователи обнаружили, что мыши съедали больше калорий, потому что жидкий сахар способствовал усилению аппетита", - отмечает журналист Дамьен Маскре.

"У исследователей возникла идея сравнить потребление сахара в твердой и жидкой форме, поскольку в предыдущем эксперименте они заметили, что потребление пищевого сахара, соответствующего 30% суточной нормы калорий, не способствовало росту массы тела у мышей. (...) Как бы то ни было, эти данные еще больше укрепили недоверие диетологов к газировке и другим подслащенным напиткам", - говорится в статье.

"Не говоря уже о том, что отрицательное воздействие выходит далеко за рамки увеличения веса. Этим летом французское когортное исследование NutriNet-Santé, опубликованное в журнале British Medical Journal, указало на повышенный риск развития раковых заболеваний. При ежедневном потреблении 100 мл подслащенных напитков риск развития рака увеличивался на 18%", - резюмирует Маскре.