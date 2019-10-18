Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
18 октября 2019 г.
18 октября 2019 г.

Жан-Батист Шастан | Le Monde

Сексуальная оргия, которая на короткое время застопорила машину власти Виктора Орбана

(...) Партия Виктора Орбана нашла виновника. Его зовут Жолт Боркай, он мэр Дьёра, процветающего промышленного города на западе Венгрии. В понедельник, 14 октября, и во вторник, 15 октября, официальные представители партии ультраконсервативного премьер-министра "Фидес" возложили на этого 54-летнего бывшего гимнаста, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, ответственность за историческое поражение на воскресных муниципальных выборах", - пишет корреспондент Le Monde Жан-Батист Шастан.

"Жолт Боркай выиграл золотую медаль в 1988 году, но теперь он позволил леволиберальным кандидатам выиграть золотую медаль в трех-пяти округах Будапешта и двух крупных городах", - возмущенно говорит Гергели Гуляс, начальник штаба Орбана. Оппозиция победила в семи крупных городах, включая Будапешт", - сообщается в статье.

"Надо сказать, что глава городского муниципалитета, а также бывший президент Венгерского олимпийского комитета, попал в такой скандал, от которого удалось бы оправиться немногим европейским политикам, - комментирует автор публикации. - 4 октября, за десять дней до выборов, анонимный блогер разместил на платформе Pornhub видеозаписи с участием мэра, который с 2006 года постоянно избирался на пост главы этого города с населением 130 тыс. человек. На нем видно, как Жолт Боркай предается настоящей оргии на яхте у побережья Хорватии. Безо всяких фильтров на видео изображен респектабельный отец семейства, который занимается сексом с проститутками на фоне бутылок с алкоголем и кокаина".

"Для такой ультраконсервативной партии, как "Фидес", которая в основу своей программы кладет отстаивание христианской идентичности Венгрии, такие кинокадры представляются особенно шокирующими. Тем более что, помимо морального аспекта, блогер, назвавший себя "адвокатом дьявола" и, похоже, участвовавший в данных событиях, утверждал, что эта компрометирующая и роскошная экскурсия была оплачена за счет средств, полученных от коррупции", - пишет Le Monde.

"(...) Секс, коррупция, наркотики... Трудно устроить более громкий скандал в разгар избирательной кампании. Сначала "Фидес", похоже, постаралась загасить огонь, используя свою обычную стратегию: подавление. Подконтрольные власти или приближенным к ней телевизионные каналы и газеты, в основном, проигнорировали эти видеозаписи и продолжили свои нападки на оппозицию", - сообщает Шастан.

"(...) Затем Жолт Боркай опубликовал видео, в котором он говорит: "(...) Мне стыдно за эти записи и, прежде всего, я хотел бы извиниться перед своей семьей". А затем выдвигает аргумент, чтобы оправдаться перед избирателями: "Для финансирования этой поездки я не использовал бюджетные средства".

"Но внутри партии раздалось несколько голосов, начиная с уходящего мэра Будапешта, которые сочли, что этих извинений недостаточно, и стали призывать мэра уйти в отставку", - пишет издание.

" (...) Потом вдруг все отменилось. Редко можно увидеть такую путаницу в аппарате коммуникации венгерской власти, который обычно находится под полным контролем. В день выборов "Фидес" потерпела свое первое поражение с тех пор, как Орбан пришел к власти в 2010 году, перед лицом ожившей оппозиции", - указывает журналист.

"Однако Дьёру удалось противостоять этому валу. 45 тыс. избирателей муниципалитета в самый последний момент переизбрали экс-гимнаста с 44,3% голосов, тем самым он опередил кандидата от объединенной оппозиции, который набрал 42,9%", - указывает Le Monde.

"Виктор Орбан, который пообещал высказаться об этом скандале после выборов, наконец, позволил руководству своей партии объявить о том, как они решили вылечить зачумленного: выгнать его из рядов партии", говорится в статье.

"Во вторник, 15 октября, Жолту Боркаю не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. В краткой речи в холле мэрии перед журналистами, которых держали на расстоянии и мешали задавать вопросы, он уверил, что уходит из "Фидеса", чтобы "не причинять моральный ущерб" партии, но что "несмотря на затруднения, жители Дьёра решили, что хотят продолжать строить город вместе с ним". Видеозаписи с участием Жолта Боркая на короткое время застопорили машину власти Орбана, но до ее падения еще далеко", - резюмирует Жан-Батист Шастан.

Источник: Le Monde


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2019 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               