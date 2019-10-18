Сексуальная оргия, которая на короткое время застопорила машину власти Виктора Орбана

(...) Партия Виктора Орбана нашла виновника. Его зовут Жолт Боркай, он мэр Дьёра, процветающего промышленного города на западе Венгрии. В понедельник, 14 октября, и во вторник, 15 октября, официальные представители партии ультраконсервативного премьер-министра "Фидес" возложили на этого 54-летнего бывшего гимнаста, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, ответственность за историческое поражение на воскресных муниципальных выборах", - пишет корреспондент Le Monde Жан-Батист Шастан.

"Жолт Боркай выиграл золотую медаль в 1988 году, но теперь он позволил леволиберальным кандидатам выиграть золотую медаль в трех-пяти округах Будапешта и двух крупных городах", - возмущенно говорит Гергели Гуляс, начальник штаба Орбана. Оппозиция победила в семи крупных городах, включая Будапешт", - сообщается в статье.

"Надо сказать, что глава городского муниципалитета, а также бывший президент Венгерского олимпийского комитета, попал в такой скандал, от которого удалось бы оправиться немногим европейским политикам, - комментирует автор публикации. - 4 октября, за десять дней до выборов, анонимный блогер разместил на платформе Pornhub видеозаписи с участием мэра, который с 2006 года постоянно избирался на пост главы этого города с населением 130 тыс. человек. На нем видно, как Жолт Боркай предается настоящей оргии на яхте у побережья Хорватии. Безо всяких фильтров на видео изображен респектабельный отец семейства, который занимается сексом с проститутками на фоне бутылок с алкоголем и кокаина".

"Для такой ультраконсервативной партии, как "Фидес", которая в основу своей программы кладет отстаивание христианской идентичности Венгрии, такие кинокадры представляются особенно шокирующими. Тем более что, помимо морального аспекта, блогер, назвавший себя "адвокатом дьявола" и, похоже, участвовавший в данных событиях, утверждал, что эта компрометирующая и роскошная экскурсия была оплачена за счет средств, полученных от коррупции", - пишет Le Monde.

"(...) Секс, коррупция, наркотики... Трудно устроить более громкий скандал в разгар избирательной кампании. Сначала "Фидес", похоже, постаралась загасить огонь, используя свою обычную стратегию: подавление. Подконтрольные власти или приближенным к ней телевизионные каналы и газеты, в основном, проигнорировали эти видеозаписи и продолжили свои нападки на оппозицию", - сообщает Шастан.

"(...) Затем Жолт Боркай опубликовал видео, в котором он говорит: "(...) Мне стыдно за эти записи и, прежде всего, я хотел бы извиниться перед своей семьей". А затем выдвигает аргумент, чтобы оправдаться перед избирателями: "Для финансирования этой поездки я не использовал бюджетные средства".

"Но внутри партии раздалось несколько голосов, начиная с уходящего мэра Будапешта, которые сочли, что этих извинений недостаточно, и стали призывать мэра уйти в отставку", - пишет издание.

" (...) Потом вдруг все отменилось. Редко можно увидеть такую путаницу в аппарате коммуникации венгерской власти, который обычно находится под полным контролем. В день выборов "Фидес" потерпела свое первое поражение с тех пор, как Орбан пришел к власти в 2010 году, перед лицом ожившей оппозиции", - указывает журналист.

"Однако Дьёру удалось противостоять этому валу. 45 тыс. избирателей муниципалитета в самый последний момент переизбрали экс-гимнаста с 44,3% голосов, тем самым он опередил кандидата от объединенной оппозиции, который набрал 42,9%", - указывает Le Monde.

"Виктор Орбан, который пообещал высказаться об этом скандале после выборов, наконец, позволил руководству своей партии объявить о том, как они решили вылечить зачумленного: выгнать его из рядов партии", говорится в статье.

"Во вторник, 15 октября, Жолту Боркаю не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. В краткой речи в холле мэрии перед журналистами, которых держали на расстоянии и мешали задавать вопросы, он уверил, что уходит из "Фидеса", чтобы "не причинять моральный ущерб" партии, но что "несмотря на затруднения, жители Дьёра решили, что хотят продолжать строить город вместе с ним". Видеозаписи с участием Жолта Боркая на короткое время застопорили машину власти Орбана, но до ее падения еще далеко", - резюмирует Жан-Батист Шастан.