Саломе Зурабишвили, президент Грузии: "Переговоры Ги Пармелена с Владимиром Путиным позволили освободить заложника"

"В пятницу Саломе Зурабишвили находилась с визитом в Берне. Между двумя встречами президент Грузии в интервью швейцарской газете Le Temps упоминает о миссии добрых услуг Швейцарии в отношении Москвы, о своих европейских надеждах и предыдущей французской дипломатической карьере".

(...) "Швейцария - страна, с которой у нас важные отношения, но это первый визит президента Грузии в Берн. Пришло время. В следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений, 20-летие открытия наших посольств, и Швейцария играет для нас очень важную роль благодаря своей миссии добрых услуг в отношении Москвы. Это позволяет нам поддерживать канал дискуссий с Россией, несмотря на крайне сложную ситуацию на оккупированных территориях", - отмечает Саломе Зурабишвили.

(...) "Мы стараемся разрешить множество проблем. Прежде всего, политических, таких как вопрос о восстановлении суверенитета Грузии над оккупированными территориями (Абхазией и Южной Осетией). Но есть еще много других технических вопросов, например, доставка гуманитарной помощи. Совсем недавно переговоры между Ги Пармеленом и Владимиром Путиным в Женеве позволили освободить грузинского заложника Зазу Гахеладзе. Тот факт, что Швейцария может вмешиваться там, где мы не можем этого сделать, для нас бесценен", - указывает президент Грузии.

По поводу отношений с Россией "мы надеемся найти решение, которое, я убеждена, отвечает интересам всего региона. Грузия является островком относительной стабильности. Но две чрезмерно милитаризованные оккупированные территории явно не способствуют развитию крупных проектов", - считает собеседница издания.

(...) "Господин Саакашвили представляет собой элемент перманентной дестабилизации, - считает Зурабишвили. - Многие отговаривали его от возвращения. У него больше нет грузинского гражданства и он поселился на Украине, где у него есть политические обязанности. Поскольку в Грузии ему уже был вынесен приговор, он знал, что его ждет тюрьма. Вероятно, он все равно решил вернуться. Стремление вызывать реакцию заложено в его характере. Однако стране не нужен подобный дестабилизирующий элемент. С начала своего мандата я пытаюсь работать над деполяризацией, и данное событие этому не способствует. Я надеюсь, что второй тур выборов поможет процессу деэскалации. У нас в Грузии средиземноморская кровь, так что никогда не будет совершенно спокойно, но мы должны уметь прорабатывать вопросы консенсуса. Однако парадокс состоит в том, что он существует. Большинство граждан приходят к общему согласию, будь то европейская интеграция, вступление в НАТО или урегулирование конфликта с Россией".

(...) "Когда мне говорят о том, что существует европейская усталость, я всегда отвечаю одно и то же: грузинской усталости нет. Это единственная перспектива, которая у нас есть. Российской перспективы у нас точно нет, и, поскольку мы маленькая страна, нам следует устремляться к какому-то блоку. Евросоюз - единственный блок, который соответствует нашим ценностям, поэтому мы устремляемся к нему, какую бы форму ни приняла наша будущая ассоциация", - продолжает она.

(...) На вопрос о своей пророссийской или проевропейской позиции Суламе Зурабишвили ответила: "В первую очередь, я занимаю прогрузинскую позицию. Прежде чем стать президентом, я работала дипломатом во Франции, где кое-чему научилась. В частности, тому, что если у кого-то нет сил, то единственное решение состоит в диалоге. Между тем, для диалога нужны двое. Однако после конфликта 2008 года ничто не вселяет надежды на возможность появления хоть малейшего пространства для продвижения вперед с Россией. Грузия в одностороннем порядке отказалась от применения силы, у нас нет вооруженных сил на подступах к оккупированным регионам, и мы не стояли у истоков каких-либо инцидентов на линиях, отделяющих нас от этих двух территориальных образований. Мы делаем все возможное, чтобы снять остроту ситуацию. Однако с противостоящей стороны не делается ничего, кроме непрекращающихся провокаций. Такова ситуация, в которой мы оказались".