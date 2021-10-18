В России вакцинированных людей придется искать долго

"Четвертая волна коронавируса уже нарастает, при этом третья едва ли закончилась. Тем не менее в России почти никто не делает прививки. Государство посеяло семена недоверия", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Недавно у железнодорожного вокзала в Москве я разговорился с водителем, который ездил уже на шипованной резине, - повествует журналист Михаэль Туманн. - Поскольку как раз наступили несколько прекрасных дней бабьего лета, я спросил его, почему он ездит с зимними шинами. Он сказал, что приложение о погоде прогнозирует ночную температуру минус два градуса. "Я лучше перестрахуюсь", - сказал он. Я кивнул, и мы вступили в диалог. Чуть позже он рассказал мне, что не делал прививку. Я не знал, что сказать. Почему человек ездит на машине с шипованной резиной при температуре плюс двенадцать градусов, но не делает прививку от коронавируса?".

"Такая халатность приводит к плохим последствиям, - указывает журналист. - Количество заражений в России резко возросло. Речь уже идет о четвертой волне, хотя третья едва ли достигла своего пика. Что происходит в стране, которая в 2020 году первой в мире представила вакцину против коронавируса, но через полтора года безоружна перед пандемией?".

"Шокируют уже только цифры. В России ежедневно регистрируется около 30 тыс. новых случаев заражения. Отделения интенсивной терапии переполнены, персонал больниц перегружен. (...) В настоящее время от болезни ежедневно умирает почти 1 тыс. человек".

"Казалось бы, при таких цифрах россияне должны были бы мчаться в центры вакцинации. Но происходит обратное. В центре Москвы у пунктов вакцинации нет очередей, внутри почти нет людей, кроме медсестер. На сегодняшний день, по оценкам, вакцинацию прошли только 35% населения. Большинство людей не носит маски. В московском метро, после недельной кампании по ношению масок, их не носят даже половина людей, а если и носят, то предпочитают использовать маску вместо носового платка под носом. Во время поездки в провинцию на прошлой неделе в гостиницах и ресторанах я почти не видел людей в масках", - пишет Туманн.

"Почему? Первое объяснение, которое я часто слышу: "Авось". Таков русский менталитет: "все обойдется". Просто пустить все на самотек. Второе объяснение называется "судьба", то есть: "Если случится, то случится". Третье объяснение вытекает из вопросов, заданных водителем с шипованными шинами. Что мы знаем о последствиях вакцинации? Действительно ли вакцина безопасна? Что будет со мной? Говорят ли нам правду? "Правительство лжет нам все время, почему мы должны верить ему в этот раз?" - сказал он".

"Здесь мы подходим к истинной проблеме: доверию. С начала пандемии российское правительство совершило ряд откровенно фатальных ошибок", - полагает издание.

"Оно использовало вакцину "Спутник V" как геостратегический актив в мире, а не как средство здравоохранения у себя дома. В 2020 году производители смеялись над вакциной AstraZeneca, называя ее "обезьяньей", а государственные СМИ смаковали каждое сообщение о проблемах с западными вакцинами. Владимир Путин назвал "Спутник V" вакциной победы над вирусом и поручил доставить ее в Африку, Азию и Сербию. В то время как внутри страны распространялось недоверие".

"Спутник V", вероятно, является эффективной вакциной, об этом свидетельствуют некоторые исследования. Но российские производители не предоставляют Европейскому агентству лекарственных средств и ВОЗ достаточных данных для ее регистрации. Из ложной гордости они спорят с ВОЗ о доступе на заводы и их инспекциях".

"Теперь внезапно обсуждается обязательная вакцинация. В некоторых регионах уже ввели обязательную вакцинацию для определенных профессий. Но на введение обязательных прививок по всей стране власти не решаются. Да и скорее всего это было бы бесполезно. Шарлатаны уже давно продают псевдовакцины с физраствором, предлагают псевдопаспорта вакцинации и фейковые QR-коды. Люди платят за такое шарлатанство немалые деньги", - пишет Die Zeit.

"Почему они это делают? Давайте еще раз послушаем водителя с шипованной резиной: "Государство нас обманывало. Теперь его обманываем мы".