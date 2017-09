18 сентября 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Президент Украины Петр Порошенко осудил агрессию Путина в недвусмысленных выражениях "Украинский президент Петр Порошенко четко и осторожно произносил английские слова, выступая перед иностранными участниками на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (Yalta European Strategy - YES), теперь ставшем ежегодным событием на Украине", - рассказывает Анна Немцова в американском издании The Daily Beast. Как отмечает журналистка, "голос Порошенко звучал как никогда самоуверенно - а порой и угрожающе, - в то время как он назвал Москву "агрессором", обвинив Кремль в поддержке "незаконно украденных" территорий на востоке Украины". "Через несколько дней Порошенко отправится в Нью-Йорк, чтобы объяснить Генассамблее ООН, какую миротворческую миссию Украина надеется увидеть на пострадавших от войны территориях Донбасса вдоль российской границы, - говорится в статье. - Киев хочет окончания разрушительной войны и одобряет миротворцев ООН, но только если российские войска будут исключены из миссии". Находясь в Штатах, Порошенко также планирует достичь сделки с администрацией президента Дональда Трампа касательно смертоносного оружия, которое, по заявлениям Москвы, только ухудшит конфликт, добавляет Немцова. "Позднее критики заявили, что речь Порошенко звучала слишком милитаристски и в ней недоставало доводов по внутренним вопросам: ошеломляющей коррупции, несправедливости и давлению на свободу слова", - пишет автор. "В обращении в прошлом году к участникам YES президент сказал, что наш главный и самый опасный враг - это коррупция; в этом году крупнейшие внутренние вопросы не упоминались", - заявил изданию Григорий Немыря, председатель комитета по правам человека в Верховной Раде. Как передает журналистка, после того как в пятницу Порошенко окончил свою речь и пришло время вопросов, он испытывал трудности при объяснении того, почему усилия страны по проведению реформ по-прежнему далеки от успеха. "Порошенко нравится все контролировать как главнокомандующему, генеральному прокурору, главе МИД, суду и полиции; порой его правление может казаться авторитарным, - отметил в беседе с изданием телевизионный журналист Евгений Киселев, работающий в Киеве. - Порошенко воспринимает все очень серьезно и на свой счет, например, когда он лишил Саакашвили украинского гражданства, многие сказали, что это было личным наказанием президента для оппонента". Как отмечает Немцова в завершение, "Украина и ее президент сталкиваются с ловушками каждодневно, но мир не отказался от этой страны на восточной границе ЕС. Месседж участников Киеву в первый день форума YES можно сформулировать в одном предложении: Украины, у тебя много проблем, ты терпишь неудачу в реформах, но мы по-прежнему остаемся в твоем лагере, потому что думаем, что Путин ждет, что ты распадешься, и мы не собираемся этого допустить". Однако остается понять, насколько администрация Трампа поддержит эту точку зрения, когда Порошенко посетит ООН, заключает автор. Источник: The Daily Beast