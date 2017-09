18 сентября 2017 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Facebook удаляет сообщения активистов рохинджа об этнических чистках "Активисты, принадлежащие к народу рохинджа и проживающие в Мьянме, а также в западных странах, сообщили The Daily Beast, что Facebook удаляет их записи, где приводятся документальные свидетельства этнических чисток в отношении народа рохинджа в Мьянме", - пишет журналистка Бетти Вудрафф. По словам активистов, их аккаунты часто блокируются временно или навсегда. "В Мьянме рохинджа - это этническое меньшинство мусульманского вероисповедания, и те, кто к нему принадлежит, подвергаются экстраординарным преследованиям и жестокостям со стороны войск Мьянмы: военнослужащие жгут деревни, убивают беженцев и принуждают сотни тысяч человек к бегству из их домов", - говорится в статье. Лора Хэй, эксперт по Мьянме из Amnesty International, сообщила изданию, что в Мьянме, по-видимому, проводится целенаправленная кампания: в Facebook подаются жалобы на аккаунты рохинджа, чтобы добиться их закрытия. "Мохаммад Анвар, живущий в Куала-Лумпуре активист рохинджа, журналист телеканала Rohingya Vision, сказал нашему изданию, что Facebook многократно удалял его записи о насильственных действиях в штате Ракхайн и угрожал отключить его аккаунт", - пишет автор. Журналистка приводит пример: 28 августа Анвар опубликовал запись о том, что над деревнями рохинджа в округе Маунгдау в штате Ракхайн летают мьянманские военные вертолеты. Вскоре Facebook известил Анвара: "Мы удалили эту запись, потому что она не отвечает Нормам сообщества Facebook". С той же формулировкой была удалена запись Анвара о том, что военные Мьянмы сожгли некую деревню рохинджа в округе Маунгдау. "Позднее Facebook временно заморозил его аккаунт и пригрозил отключить его навсегда", - передает журналистка. Анвар сообщил: "Я так разочаровался, что отключил свой аккаунт". Теперь он пользуется Twitter, который распространен среди мьянманцев намного меньше, чем Facebook. Живущий в Мьянме Рахим (так он попросил себя называть, опасаясь за свою безопасность) сказал изданию: правило Facebook, который обязует людей писать только под их настоящими именами, создает серьезные проблемы для рохинджа. "Поскольку я пишу в основном о рохинджа, которые подвергаются этническим чисткам в Мьянме, правительство зорко следит за мной, - написал он в сообщении, присланном по WhatsApp. - Я боюсь указывать в Facebook свое подлинное имя и размещать фото". Рахим добавил, что пишет стихи о рохинджа и сообщает новости о них, а Facebook стер несколько его аккаунтов, которые он заводил на свой псевдоним - имя, характерное для рохинджа. По словам Рахима, после этого он завел новый аккаунт на бирманский псевдоним и назвался буддистом. Издание удостоверилось, что этот аккаунт работает. Рахим утверждает, что Facebook удалял некоторые его записи о беженцах рохинджа. Он прислал изданию скриншот одной из этих записей - стихотворения, где описывается, как беженцы с детьми спасаются от военных. Facebook известил, что этот контент "не отвечает Нормам сообщества". Живущий в Канаде Аунг Тин - мусульманин, принадлежащий к этническому меньшинству патхи, - часто пишет в Facebook о гонениях на рохинджа. "Он сказал, что его аккаунт закрывали более 10 раз, а также заморозили на месяц после записи, в которой он раскритиковал министра внутренних дел Мьянмы", - сообщает автор статьи. Источник: The Daily Beast