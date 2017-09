18 сентября 2017 г. Сара Фаролфи, Дэвид Пегг, Стелиос Орфанидес | The Guardian Кипр "продает" гражданство ЕС супербогачам из России и Украины "Миллиардеры из российских олигархов и украинской элиты, обвиняемые в коррупции, входят в число сотен людей, получивших паспорта ЕС по неоднозначным схемам предоставления "золотых виз", как выяснила The Guardian", - передают Сара Фаролфи, Дэвид Пегг и Стелиос Орфанидес. - С 2013 года правительство Кипра заработало более 4 млрд долларов, предоставляя гражданство супербогачам. Право жить и работать по всей Европе они получают в обмен на вложение наличных. Предположительно более 400 паспортов выпущено по этой схеме только в прошлом году". "До 2013 года кипрское гражданство предоставлялось на доверительной основе министрами в рамках менее официальной версии нынешней схемы, - говорится в статье. - В слитом в прессу списке из сотен имен тех, кто воспользовался этими схемами, увиденном The Guardian, есть выдающиеся бизнесмены и лица с существенным политическим влиянием. "Эта утечка стала первым обнародованием списка супербогачей, получивших кипрское гражданство. Среди новых имен - бывший член российского парламента, основатели крупнейшего коммерческого банка Украины и миллиардер, разбогатевший на азартных играх", - сообщают авторы. В списке - российский олигарх Дмитрий Рыболовлев и двоюродный брат сирийского президента Башара Асада Рами Махлуф, в американской дипломатической депеше названный "воплощением коррупции". "Я не против того, чтобы отдельные страны-члены предоставляли гражданство или виды на жительство кому-то, кто вносит совершенно особый вклад в страну, будь то ее искусство, или наука, или даже инвестиции. Но предоставлять, а не продавать", - сказала член Европарламента от Португалии Ана Гомеш. Она добавила, что несколько раз безуспешно пыталась получить имена покупателей золотой визы в Португалии. "Зачем такая секретность? Секретность делает это все очень, очень подозрительным", - полагает Гомеш. "Антикоррупционная группа Global Witness потребовала более жесткой проверки в ответ на эти находки", - говорится в статье. "Все страны, предлагающие золотые визы, должны следить за тем, чтобы инвестиции не манили нас вниз по лестнице ценностей. Это означает обеспечение максимально жестких проверок претендентов и защитных мер в процессе, - говорится в заявлении группы. - Без них эти страны рискуют предложить возможность избежать тюрьмы коррупционерам и преступникам". Источник: The Guardian