18 сентября 2017 г. Шон Ингл | The Guardian Все уже устроено, но правильно ли, что Россия будет участвовать в зимней Олимпиаде? "Я не удивился бы, если бы оказалось, что все уже устроено", - предупредил меня Трэвис Тайгарт, почтенный глава Американского антидопингового агентства, когда я спросил его в четверг, будет ли Россия участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года, - передает Шон Ингл в The Guardian. - Это был не столько пессимизм, сколько пророчество. Через 24 часа Александр Жуков, глава Российского олимпийского комитета, уверенно предсказал на 131-м саммите МОК в Лиме: "Будет российская команда с российским гимном и российским флагом" в Пхенчхане". "Конечно, будет. Никто из следящих за мудреной политикой Международного олимпийского комитета и не ждал ничего другого. Все действительно уже устроено, как это было перед Олимпиадой в Рио, когда МОК искусно обошел массовые свидетельства применения допинга при поддержке государства и допустил до соревнований сотни россиян, а также во время коррумпированных, как теперь выяснилось, процессов выбора места проведения Игр в Рио и Токио в 2009 и 2013 году, когда голоса предположительно отдавались в обмен на деньги", - говорится в статье. "Как указывает Тайгарт, допинг и покупка голосов представляют собой две стороны одной медали. Если МОК не занимается рьяной защитой своих ценностей в одной сфере, жестко наказывая и изгоняя нечестных членов, с чего бы мы стали ожидать, что он сурово примется за другую сферу?" - рассуждает автор. "Едва ли утешительно было услышать признание президента МОК Томаса Баха, что он не видел "Икара" - поразительную документальную драму, обнажающую, как Россия вытянула величайший допинговый трюк всех времен на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. И снова, может быть, нам не стоит удивляться. Брайан Фогель, режиссер фильма, сказал мне, что Бах в прошлом году прислал ему три письма с заверениями, что МОК принимает проблему допинга всерьез - прежде чем, как выразился Фогель, "решить пойти наперекор каждой олимпийской ценности, которую [МОК продает] миру, и фактически вонзить нож в спину каждому чистому спортсмену", - говорится в статье. Источник: The Guardian