18 сентября 2017 г. Джон Суэйн и Шон Уокер | The Guardian Трамп в Москве: что случилось на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2013 году Конкурс "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Москве в ноябре 2013 года, - одно из событий, на которых сосредоточились в своих расследованиях американский спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты Палаты представителей и Сената, пишет The Guardian. "Расследователи внимательно изучают предполагаемые попытки российского правительства передать команде Трампа компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон, при которых курьерами якобы служили деловые партнеры Трампа по "Мисс Вселенной" - люди с политическими связями", - сообщают журналисты Джон Суэйн и Шон Уокер. "Их также интересует плата в размере 20 млн долларов, которую Трамп получил за организацию конкурса от тех самых деловых партнеров, а также экстраординарные утверждения о поведении Трампа за закрытыми дверями в отеле Ritz-Carlton во время его поездки в Москву в 2013 году", - говорится в статье. Авторы сообщают: "Газете Guardian стало известно о добавочных, ранее не освещавшихся прессой, связях между людьми, которые были деловыми партнерами Трампа по конкурсу, и российским правительством". Издание сообщает, что Трамп и Араз Агаларов, владелец Crocus Group, познакомились за кулисами конкурса "Мисс США" в Лас-Вегасе в середине июня 2013 года. По словам поп-певца Эмина Агаларова, сына Араза, идею провести конкурс в России подала Пола Шугарт, которая при Трампе была топ-менеджером Miss Universe - "Мисс Вселенной". "В почти не замеченном интервью, опубликованном в июле, Эмин говорил, что организация Трампа, казалось, нуждалась в деньгах, которые могла предложить Москва. Он процитировал слова Шугарт: "У нас много долгов". Miss Universe отрицает, что Шугарт это говорила", - говорится в статье. "В любом случае, была быстро достигнута договоренность о цене - что Агаларов заплатит 20 млн долларов взамен на то, что Трамп привезет конкурс "Мисс Вселенная" в Россию", - говорится в статье. Несколько американских законодателей-демократов выразили опасения, что из-за этого платежа Трамп оказался уязвим перед зарубежным влиянием. В Лас-Вегасе Трамп объявил, что конкурс состоится в "Крокус-Сити" - концертно-выставочном комплексе, которым владеет семья Агаларовых. На торжественном ужине в Лас-Вегасе присутствовал пресс-агент Эмина - британец Роб Голдстоун. "Именно Голдстоун во время президентской кампании 2016 года связался с Дональдом-младшим, сыном Трампа, и передал ему нечто секретное", - пишут авторы, ссылаясь на электронные письма, обнародованные в августе нынешнего года. "Он писал, что "королевский прокурор России" (как предполагается, так Голдстоун переврал должность российского генпрокурора Юрия Чайки) хотел, чтобы штаб Трампа получил кое-какие документы, которые "обличат Хиллари". А Агаларовы должны были их передать", - утверждает издание. "Очевидно, это информация очень высокого уровня и секретная, но это часть поддержки Трампа Россией и ее правительством - которой содействуют Араз и Эмин", - написал Голдстоун. Дональд-младший ответил: "Если это то, о чем вы говорите, мне это нравится". "Араз Агаларов был подходящим проводником. Хотя он не принадлежал к ближайшему окружению Путина, он строил дружеские отношения с Кремлем, когда поднимался наверх в местном сословии олигархов как владелец прибыльной сети торговых центров", - говорится в статье. Незадолго до финала "Мисс Вселенной" Путин наградил Агаларова орденом Почета. "Агаларов и "Крокус" также потихоньку развивали отношения в верхах с российскими властями и в другой плоскости. Эти отношения налаживал один из ближайших помощников Агаларова - Ираклий ("Айк") Кавеладзе, чурающийся известности высокопоставленный менеджер "Крокуса" и так называемый "восьмой человек", присутствовавший в "Башне Трампа" в 2016 году на встрече, когда Дональд-младший надеялся получить компрометирующие сведения о г-же Клинтон", - пишет издание. Авторы утверждают, что последние 30 лет Кавеладзе был партнером некоторых богатейших и самых влиятельных россиян. "В 2003 году американская компания Stillwater Mining была приобретена "Норильским никелем" - металлургической корпорацией из Москвы, которую возглавляет Владимир Потанин, один из богатейших олигархов России, играющий в хоккейной команде президента "Легенды хоккея" - вот насколько его ценит Путин", - пишет издание. Согласно документам, поданным в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, "Норильский никель" выдвинул Кавеладзе в новый совет директоров Stillwater. По словам авторов, Кремль считал сделку "Норникеля" с Stillwater ключевой. Издание напоминает, что в тот момент совладельцами "Норильского никеля" были Потанин и Михаил Прохоров. "В конце 80-х Кавеладзе и Прохоров вместе учились в Московском финансовом институте и создали партнерство - в свободное время от учебы торговали джинсами, подогнанными под вкусы покупателей", - говорится в статье. "По словам некого источника, назначение Кавеладзе в совет директоров Stillwater в итоге сорвалось после того, как обнаружилось, что ранее он был причастен к схеме на 1,4 млрд долларов в Калифорнии с участием фирм-прокладок и денежных переводов из России, которые, по заявлению властей США, могли использоваться для отмывания денег. "Норильский никель" заявил, что он вышел из процесса назначения по личным обстоятельствам", - говорится в статье. "Ранее Guardian сообщила, что партнером Кавеладзе по этой операции был Борис Голдстейн, банкир, уроженец СССР, чьи связи с бывшими сотрудниками КГБ заинтересовали американских следователей после того, как в начале 90-х он переехал в Калифорнию. Вот примечательное совпадение: прокурором Сан-Франциско, чье ведомство в итоге отказалось от предъявления уголовных обвинений за их предполагаемую схему отмывания денег, был Роберт Мюллер, ныне - спецпрокурор, изучающий факт нового появления Кавеладзе", - говорится в статье. "Пресса также раньше не освещала близкую дружбу Кавеладзе с Андреем Козловым, который при власти Путина четыре года был первым зампредом ЦБ России и пытался навести порядок в российской коррумпированной банковской системе, пока в 2006 году его не убили", - пишет издание. По словам авторов, в начале 90-х три выпускника - Кавеладзе, Козлов и Дмитрий Будаков - основали небольшое издательство финансовой литературы. Позднее Будаков стал высокопоставленным сотрудником ЦБ, а еще позднее руководил подразделением Банка Москвы. "Согласно официальной истории того периода, их книжное издательство ECO-Consulting было учреждено как подразделение Crocus International - бизнес-империи Араза Агаларова, которая в то время развивалась", - пишет издание. Вскоре после этого Кавеладзе переехал в США. По словам авторов, Кавеладзе продолжает работать с Агаларовым в "Крокусе", эта компания стала одной из крупнейших корпораций в России. Встречался ли Путин в 2013 году с Трампом? Газета пишет: "Источник в Москве сообщил нашему изданию, что помощники действительно вписали в график Путина встречу с Трампом, но за несколько дней до назначенной даты она была исключена из расписания". Неизвестно, встречался ли Трамп с какими-то приближенными Путина, отмечают авторы. Но в 2015 году Трамп сказал в радиоинтервью: "Я общался с людьми из высшего эшелона, и с олигархами, и с генералами, и с людьми из верхов правительства. Я не могу углубляться, но вот что я вам скажу: я встретился с людьми из верхушки, и отношения сложились экстраординарные". Издание напоминает: в досье, составленном экс-сотрудником британских спецслужб для неназванного частного клиента, а позднее опубликованном BuzzFeed News, говорились, что Кремль располагает компрометирующей видеозаписью с изображением Трампа и двух проституток. "В другом месте в досье его автор Кристофер Стил писал, что два источника утверждали, что у Трампа также были недозволенные интимные свидания в Санкт-Петербурге во время другой поездки в Россию. Источники, по словам Стила, сказали, что Араз Агаларов, вероятно, "знает подробности". Трамп отрицает, что вел себя дурно", - пишет издание. "В начале года Путин говорил, что абсурдно думать, будто в 2013 году ФСБ устанавливала бы подслушивающие устройства или вела тайную видеосъемку в номере Трампа, поскольку тот даже еще не был политиком", - пишет издание. Однако неназванный источник из российской гостиничной индустрии заметил: "Слежка практикуется не так уж часто, но я почти уверен, что Трамп был достаточно высокой персоной, чтобы она потребовалась". Издание замечает: "Некоторые элементы досье Стила, по слухам, подтверждены следователями, но другие подробности, как доказано, оказались ложью". Эмин Агаларов написал в "Инстаграме": "Пока мир пытается выяснить, что Дональд Трамп делал в отеле в Москве во время "Мисс Вселенной", я это знаю доподлинно, потому что он снимал [так в оригинале статьи. - Прим. ред.] мой музыкальный видеоклип". Авторы поясняют: утром 9 ноября Трамп участвовал в съемках клипа по синглу Эмина. Деловая женщина Юлия Алферова общалась с Трампом вскоре после съемок. "Она назвала Трампа "джентльменом" и заметила, что при общении с ней он всегда вел себя "корректно и прилично", - пишет издание. Конкурс прошел гладко. Затем была проведена афтер-пати для конкурсанток и друзей организаторов. "Никаких людей из правительства не было, никаких крупных фигур из списка Forbes тоже, кроме Араза [Агаларова] и Рустама [Тарико]", - сказал один из неназванных организаторов мероприятия. Впрочем, отмечает газета, Трамп также побывал на встрече с ведущими российскими бизнесменами в ресторане "Нобу", организованной Германом Грефом, главой Сбербанка. "Агаларов говорил, что он и Трамп также встречались с бизнесменами Алексом Сапиром и Ротемом Розеном - старыми друзьями Трампа по спорному нью-йоркскому проекту Trump Soho - чтобы обсудить возможности для бизнеса в Москве", - пишет издание. Трамп написал в "Твиттере" в благодарственном письме Агаларову - "СЛЕДУЮЩАЯ - TRUMP TOWER-MOSCOW". "Спустя 8 дней Сбербанк объявил, что ссужает Агаларову 55 млрд рублей на финансирование новых проектов в Москве", - пишут авторы. Проект "Башни Трампа" в Москве не осуществился, напоминает издание. Но недавно выяснилось, что в октябре 2015 года Трамп подписал "письмо о намерениях" о строительстве высотного здания в Москве. "Возможно, будущее президентства Трампа зависит от того, что еще было сказано и сделано по поводу этого проекта, а также от того, смогут ли это доказать следователи, уже почуявшие, что что-то неладно", - заключают авторы. Источник: The Guardian