18 сентября 2017 г. Джастин Маккарри | The Guardian В твите Трампа о Ракетчике говорится, что корейские санкции кусаются, но эксперты не уверены "Новые международные санкции, наложенные на Северную Корею, привели к повышению цен на бензин, однако мало свидетельств, подтверждающих заявления США, что Пхеньян "экономически задушен" или что водители панически закупают бензин", - сообщает Джастин Маккарри в The Guardian. "В воскресенье Дональд Трамп скомбинировал насмешку над северокорейским лидером Ким Чен Ыном с утверждением, что граждане Северной Кореи выстроились в очереди за бензином, делая запасы, прежде чем последний раунд санкций отразится на поставках, - говорится в статье. - Имея в виду телефонную беседу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, состоявшуюся ранее в тот день, Трамп написал в Twitter: "Говорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Муном. Спросил его, как дела у Ракетчика. Длинные очереди за бензином выстраиваются в Северной Корее. Так жаль!". "Через неделю после того, как Совбез ООН проголосовал за сокращение поставок бензина и ограничение поставок сырой нефти в Северную Корею в ответ на ее шестое ядерное испытание, Вашингтон настаивает, что режим начал "ощущать трудности", - передает автор. "Эти комментарии прозвучали из уст посла США в ООН: по словам Никки Хэйли, последние санкции привели к тому, что Северная Корея оказалась "отрезанной от мира", - говорится в статье. - Однако эксперты подвергают сомнению заявления, что нефтяные санкции окажут на северокорейскую экономику достаточное давление, чтобы убедить режим сменить курс". "И хотя некоторые китайские торговцы на границе с Северной Кореей жалуются, что уменьшение доступа к топливу и санкции ударили по международной торговле, привидевшиеся Трампу очереди на заправочных станциях кажутся маловероятными в стране, где машины есть у единиц - в основном, у военных и правительственных чиновников, - рассуждает Маккарри. - Точную статистику найти трудно, но предположительно в Северной Корее 250-300 тыс. автомобилей. Для сравнения: в Южной Корее, население которой примерно вдвое больше, чем у соседа, автомобилей гораздо больше - 20 млн". Источник: The Guardian