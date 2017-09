18 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Северная Корея: Запад должен сохранять самообладание Пхеньян грозит ядерной атакой, и это серьезно, признают СМИ, но призывают "свободный мир" не паниковать. Синдзо Абэ советует оказать на Северную Корею максимальное санкционное давление: новые переговоры не приведут к уступкам. Сдерживание в отношении Кима становится самым разумным подходом, пишет The Times в редакционной статье "Жить с бомбой". "Весь мир столкнулся с беспрецедентной, серьезной, безотлагательной угрозой, которая исходит от Северной Кореи", - пишет в статье, опубликованной в The New York Times, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он называет важным шагом новые санкции СБ ООН, принятые 11 сентября, но подчеркивает: "Официальный Пхеньян неуклонно игнорировал предыдущие резолюции". "Пришло время оказать на Северную Корею максимальное давление. Никаких отсрочек больше не должно быть", - убежден Абэ. Каким образом Северная Корея, несмотря на санкции, получает сырье, компоненты и двигатели? "Статистика демонстрирует, что некоторые страны, преимущественно страны Азии, продолжают торговать с Северной Кореей", - пишет Абэ. "По данным ООН, в баллистических ракетах Северной Кореи использовались компоненты зарубежного производства. Некоторые страны покупают северокорейские товары, платят за услуги этой страны или принимают рабочих из нее. Подставные фирмы, зарегистрированные в Азии, обеспечивают Северной Корее доступ к иностранным валютам", - поясняет японский премьер. "Я твердо поддерживаю позицию США, которая гласит, что рассматриваются все варианты действий", - пишет японский премьер. Абэ призывает "добиться досконального выполнения всей череды резолюций [СБ ООН], чтобы не позволить Северной Корее приобрести товары, технологии, деньги и кадровые ресурсы для дальнейшего развития ее ракетной и ядерной программ". "Когда Северная Корея запустила ракеты дальнего радиуса действия этим летом, (...) она привела в действие свои вооружения с помощью редкого и мощного ракетного топлива, которое, как полагают американские разведывательные агентства, первоначально поступило из Китая и России", - пишут корреспонденты The New York Times. "Правительство США силится установить, поставляют ли до сих пор эти две страны ингредиенты для чрезвычайно взрывоопасного топлива, и, если это так, можно ли прервать поставки Северной Корее либо посредством санкций, либо с помощью саботажа, - пишут журналисты, но добавляют: - Вполне может оказать, что уже слишком поздно". По мнению разведки, атомная программа Северной Кореи уже не сильно полагается на внешних поставщиков, и не исключено, что страна сама изготавливает мощное топливо, известное как НДМГ или несимметричный демитилгидразин (гептил. - Прим. ред.). В ответ на запрос газеты Тимоти Барретт, представитель директора Национальной разведки США, сказал, что "основываясь на демонстрациях научных достижений и технического потенциала Северной Кореи - вкупе с той приоритетностью, которой Пхеньян наделяет ракетные программы - можно сказать, что Северная Корея, вероятно, способна производить НДМГ внутри страны". "Сегодня указанный химикат производится главным образом в Китае, в считанных европейских странах и в России, где его называют "ядом дьявола", - сообщают журналисты. - Россия возобновила производства этого топлива лишь недавно, когда как западные поставки были прекращены после российской аннексии Крыма". Экхарт Шмидт, который написал учебник в двух томах о таких типах топлива, как НДМГ, и объездил заводы по его производству во всем мире, считает, что Северная Корея может научиться и достичь промышленного производства топлива, "если поставки из Китая и Россия будут перекрыты", передает издание. "В воскресенье Дональд Трамп скомбинировал насмешку над северокорейским лидером Ким Чен Ыном с утверждением, что граждане Северной Кореи выстроились в очереди за бензином, делая запасы, прежде чем последний раунд санкций отразится на поставках", - пишет корреспондент The Guardian. Трамп написал в Twitter: "Говорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Муном. Спросил его, как дела у Ракетчика. Длинные очереди за бензином выстраиваются в Северной Корее. Так жаль!" "Через неделю после того, как Совбез ООН проголосовал за сокращение поставок бензина и ограничение поставок сырой нефти в Северную Корею в ответ на ее шестое ядерное испытание, Вашингтон настаивает, что режим начал "ощущать трудности", - пишет автор. Постпред США в ООН Никки Хэйли заявила, что из-за новых санкций Северная Корея оказалась "отрезанной от мира". Однако эксперты подвергают сомнению заявления, что нефтяные санкции окажут достаточное давление, чтобы убедить режим сменить курс. "И хотя некоторые китайские торговцы на границе с Северной Кореей жалуются, что уменьшение доступа к топливу и санкции ударили по международной торговле, привидевшиеся Трампу очереди на заправочных станциях кажутся маловероятными в стране, где машины есть у единиц - в основном, у военных и правительственных чиновников, - рассуждает автор статьи. - Точную статистику найти трудно, но предположительно в Северной Корее 250-300 тыс. автомобилей. Для сравнения: в Южной Корее, население которой примерно вдвое больше, чем у соседа, автомобилей 20 млн". Запуски ракет Ким Чен Ыном, который продемонстрировал способность нанести удар по Южной Корее, Японии и американской базе на Гуаме, представляются действиями рационального игрока, а не сумасшедшего, считают авторы редакционного комментария в The Times. "Основываясь на этом предположении, политика по отношению к государству-отшельнику должна быть основана на трех китах: возобновление реалистичной дипломатии с целью обнаружить будущие намерения Кима и предотвратить случайную войну; подготовка к быстрому военному ответу, если Ким атакует США; экономические санкции, поднимающие для Пхеньяна цену за попытку предпринять враждебные действия", - говорится в статье. "Впрочем, есть и четвертый вариант: игнорировать Кима. В 1960-е годы США считали ядерную бомбу Китая угрозой миру. Тем не менее, кризис был урегулирован, что позволило Китаю стать ядерной державой среднего масштаба, а не государством-изгоем", - пишут авторы, отмечая, что это решение оказалось разумнее военных планов Пентагона и ЦРУ. Все военные варианты плохи, поскольку они делают уязвимыми Южную Корею и Японию, ключевых американских союзников, для ответной атаки, рассуждают журналисты. Единственным ответственным действием будет перехватывать любые северокорейские ракеты, выпущенные по территории США. По мере расширения арсенала Ким Чен Ына сокращаются возможности Америки. Сдерживание, впрочем, становится самым разумным подходом, полагает издание. "Его можно подкрепить устрашением, установлением твердого альянса, адресными санкциями, сотрудничеством с Китаем и каналами коммуникации с режимом. Свободный мир должен сохранять самообладание", - говорится в статье. "Россия находится в уникальном положении - именно она может помочь с деэскалацией северокорейского кризиса", и у России есть веские резоны этим заняться, пишет в статье для The New York Times Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. По мнению Тренина, возможности Пекина в том, что касается воздействия на Северную Корею, ограничены. А Россия - это ядерная держава, постоянный член СБ ООН, страна, которая граничит с Северной Кореей и имеет с ней прочные каналы связи. "Возможно, Москва не так сильно, как Пекин, влияет на Пхеньян напрямую, но она вызывает у северных корейцев гораздо меньше подозрений и не ассоциируется с националистической обидой на прошлое", - говорится в статье. По мнению Тренина, Северная Корея рано или поздно обзаведется примитивным ядерным оружием, пригодным для ударов по территории США, и санкции этому не помешают, поскольку Пхеньян считает ядерную и ракетную программы залогом своего выживания. Полная блокада Северной Кореи могла бы этому помешать, но блокада может подтолкнуть Северную Корею к развязыванию войны или спровоцировать ее коллапс. "В конечном итоге Вашингтону и Пхеньяну придется возобновить прямые переговоры. Поскольку ни одна из сторон к этому пока не готова, вначале понадобится организовать тайные контакты в сторонних государствах. Тем временем на повестке дня стоит деэскалация, и Россия - один из неожиданных посредников, которые могут ее организовать", - заключает автор.