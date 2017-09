18 сентября 2017 г. Уильям Дж.Брод и Дэвид Э.Сэнджер | The New York Times Мощное топливо стекается в Северную Корею, и, возможно, уже слишком поздно, чтобы это остановить "Когда Северная Корея запустила ракеты дальнего радиуса действия этим летом и повторно - в эту пятницу, продемонстрировав способность поразить Гуам и, возможно, континентальную часть США, она привела в действие свои вооружения с помощью редкого и мощного ракетного топлива, которое, как полагают американские разведывательные агентства, первоначально поступило из Китая и России", - пишут Уильям Дж.Брод и Дэвид Э.Сэнджер, корреспонденты The New York Times. Как сообщает издание, "правительство США силится установить, поставляют ли до сих пор эти две страны ингредиенты для чрезвычайно взрывоопасного топлива, и, если это так, можно ли прервать поставки Северной Корее либо посредством санкций, либо с помощью саботажа". Однако, по мнению журналистов, "вполне может оказать, что уже слишком поздно". Представители разведки полагают, что атомная программа Северной Кореи продвинулась до такой степени, что уже не сильно полагается на внешних поставщиков, и не исключают, что страна сама изготавливает мощное топливо, известное как НДМГ или несимметричный демитилгидразин (гептил. - Прим. ред.). "Засекреченные документы как администрации Джорджа Буша-младшего, так и Обамы излагали - оказалось, с провидческой ясностью - как погоня Северной Кореи за высокомощным топливом позволит ей разрабатывать ракеты, которые могут нанести удар почти по любой точке континентальной части США", - говорится в статье. В ответ на запрос газеты Тимоти Барретт, представитель директора Национальной разведки США, сказал, что "основываясь на демонстрациях научных достижений и технического потенциала Северной Кореи - вкупе с той приоритетностью, которой Пхеньян наделяет ракетные программы - можно сказать, что Северная Корея, вероятно, способна производить НДМГ внутри страны". "Если у Северной Кореи нет НДМГ, она не может угрожать США, все очень просто, - цитируют авторы сенатора-демократа Эдварда Дж.Марки, который входит в состав Комитета Сената по международным отношениям. - Вот вопросы, на которые американское разведывательное сообщество должно ответить: из каких стран северокорейцы получают топливо (вероятно, это Китай), и есть ли у Северной Кореи запас топлива и сколь он велик". "Сегодня указанный химикат производится главным образом в Китае, в считанных европейских странах и в России, где его называют "ядом дьявола", - сообщают журналисты. - Россия возобновила производства этого топлива лишь недавно, когда как западные поставки были прекращены после российской аннексии Крыма". Белый дом и американские разведывательные агентства отказались отвечать на вопросы газеты, предпринимают ли они что-либо для перекрытия поставок топлива в Северную Корею, ссылаясь на сверхсекретный характер усилий по срыву северокорейской ракетной программы. Однако авторы побеседовали с четырьмя высокопоставленными американскими чиновниками, которые находились на службе в то время, когда Северная Корея развивала свою программу, и ни один не припомнил, чтобы обсуждались способы, как перекрыть ей доступ к тому топливу, которое теперь приводит в действие ее ракеты дальнего радиуса действия, говорится в статье. "Федеральные чиновники, помощники конгрессменов и ученые-ракетостроители заявляют, что новые ключи указывают на то, что за последние годы Пхеньян получил топливо, его предыдущие аналоги, его тайную формулу и оборудование для его изготовления из Китая, главного торгового партнера Северной Кореи, - информирует издание. - Пекин по-прежнему использует НДМГ для запуска спутников и боеголовок и давно экспортирует токсичное вещество по всему миру". Один чиновник из администрации сказал, что в политическом плане добиться конкретного запрета на это топливо не должно быть сложно, но теперь вопрос заключается в том, развила ли Северная Корея собственный потенциал для его производства, передает издание. "Учитывая решимость страны - и ее успех - в доказательстве того, что Северная Корея способна устроить ядерную атаку на США, эксперты полагают, что для нее это лишь очередное препятствие, которое необходимо преодолеть", - пишут авторы. Экхарт Шмидт, который написал учебник в двух томах о таких типах топлива, как НДМГ, и объездил заводы по его производству во всем мире, сказал, что по его мнению, Северная Корея может научиться и достичь промышленного производства топлива, "если поставки из Китая и Россия будут перекрыты", передает издание. Источник: The New York Times