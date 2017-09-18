Россия, Иран и Турция делят Сирию

Россия, Иран и Турция в ходе переговоров в Казахстане договорились о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Кроме того, Тегеран, Анкара и Москва направят туда свои военные подразделения, которые будут "предотвращать столкновения между сирийской правительственной армией и сирийской оппозицией". Численность воинского контингента и дата его отправки пока неизвестны.

В настоящее время Идлиб контролируют исламистские повстанцы: столица провинции еще в конце июля перешла под контроль джихадистов одного из сирийских подразделений "Аль-Каиды"*. По данным ООН, там проживают около двух миллионов человек и еще около миллиона беженцев.

Помимо Идлиба, зоны деэскалации, как говорится далее, должны будут появиться в провинциях Хомс, Латакия, Алеппо и Восточная Гута. Срок действия договоренности между Россией, Ираном и Турцией составит полгода. В будущем она может быть продлена.

Следующий этап переговоров в Астане пройдет в конце октября и "дополнит переговоры ООН о перемирии в Женеве, на которых, по большей части, затрагиваются политические, а не военные аспекты". Более весомую роль на переговорах в Женеве получат и США. К примеру, на переговорах в Казахстане Соединенные Штаты представлял заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Сэттерфилд.

*"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.