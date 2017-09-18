Что может означать внутрипалестинское примирение

Исламистский "Хамас" после многолетних распрей идет навстречу лидеру Палестинской автономии Аббасу и хочет передать ему управление сектором Газа. О том, какие последствия это примирение может иметь для палестинцев и всего Ближнего Востока, пишут авторы публикации на сайте Tagesspiegel.

"Это выглядит как примирение и окончание многолетнего раскола", - замечают Кристан Бёме и Лисси Кауфманн. Для передачи контроля должен быть распущен так называемый исполнительный комитет, управляющий регионом, и проведены выборы в правительство национального единства. Необходимые для этого переговоры между противоборствующими сторонами могут пройти при посредничестве Египта, говорится в статье.

"Пока непонятно, насколько серьезно и конструктивно данное предложение, - комментируют авторы. - В прошлом неоднократно предпринимались попытки договориться, но все они закончились провалом".

Почему именно теперь "Хамас" выступил с предложением такого масштаба? "Хамас" находится под гигантским давлением, поскольку недавно потерял одного из своих основных союзников - Катар. Это государство до сих пор было главным спонсором исламистов и населения Газы, инвестируя в восстановление сотни миллионов евро, говорится в статье.

Однако теперь эмират сам находится в условиях блокады со стороны Саудовского Аравии и других стран Залива. "Они оказывают на Катар давление, добиваясь его отказа от помощи террористической организации (каковой считают "Хамас". - Прим. ред.), - пишут журналисты. - Кроме того, "Хамас" рассорился с Ираном, отказавшись встать в сирийском конфликте на сторону Асада".

"Хамас" теряет поддержку и внутри страны. Львиная доля населения живет в катастрофических условиях и крайне недовольна правлением исламистов. Растет популярность салафистских групп, идентифицирующих себя с ИГИЛ*. Именно они стоят за запусками ракет по Израилю, произведенными в последние месяцы", - говорится в статье.

Коби Михаэль, эксперт израильского института исследований в области национальной безопасности, считает, что "Хамас" сделал умный шахматный ход, предложив Аббасу контроль над сектором Газа. "Хамас" отправляет мяч на поле ПА - перекидывает все проблемы на Аббаса", - поясняет эксперт. Речь идет о восстановлении территории, где существуют энергетический кризис, нищета и безработица, пишет автор статьи, "и вопрос в том, захочет ли Аббас брать на себя эту ответственность, да и готовы ли исламисты отдать контроль полностью, остается открытым".

Сомнения высказывает и Михаэль: "Если палестинское правительство вернется в сектор Газа, вероятно, оно все-таки будет контролироваться военный крылом "Хамаса".

Предложение "Хамаса" стало бы для лидера ПА отличной возможностью наконец продемонстрировать успех: братья-палестинцы могли бы помириться с его подачи, а пока что Аббас не мог похвастаться успехами на этом поприще, отмечают журналисты.

"Правда, возможное примирение с исламистами таит и определенные риски. В случае выборов Аббас и его приближенные могут потерпеть поражение", - говорится в статье.

"Непонятно, одобрят ли такой шаг американцы, - продолжают Бёме и Кауфманн. - Для Дональда Трампа борьба с террористами является приоритетной задачей - а Вашингтон считает "Хамас" джихадистской организацией. С другой стороны, США могут быть заинтересованы в том, чтобы хозяева Газы в какой-то степени сдерживались умеренным Аббасом. И что немаловажно: воссоединенный палестинский народ, вероятно, укрепит позиции Аббаса в переговорах с Израилем".

Что касается государства Израиль, то для него главенствующую роль играет собственная безопасность. Израиль предпочитает сотрудничать с ПА, а не с "Хамасом".

Если ПА возьмет на себя контроль над сектором Газа, как считает Коби Михаэль, в регион станет поступать обещанная другими государствами финансовая помощь. А если Моххамед Дахлан, впавший в немилость у Аббаса бывший руководитель спецслужб ПА, вернется из ОАЭ в Газу, он станет желанным партнером в переговоров для Израиля, поскольку, по некоторым данным, имеет налаженные контакты с министром обороны страны Авигдором Либерманом.

"Может ли примирение между "Хамасом" и "Фатхом" стать первым шагом на пути мира с Израилем? Не все так просто, - констатируют авторы. - "Хамас" считается врагом, переговоры с Аббасом заморожены. Премьер Израиля Нетаньяху не устает подчеркивать, что со стороны палестинцев партнера для мирных переговоров нет. Так что сомнительно, чтобы новое правительство национального единства смогло что-то изменить".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.