18 сентября 2017 г. Шон О'Нилл, Кайа Берджесс, Дункан Гардхэм, Фиона Гамильтон | The Times Взрыв на "Парсонс-грин": пара, принявшая к себе подозреваемого в совершении теракта, не знала о его проблемном прошлом "Пара, заменившая приемных родителей молодому беженцу, подозреваемому в совершении взрыва на [станции лондонского метро] "Парсонс-грин", огорчена тем, что ее не предупредили о его проблемном прошлом, по словам ее друзей", - передают Шон О'Нилл, Кайа Берджесс, Дункан Гардхэм и Фиона Гамильтон в The Times. "Скромный дом Рональда и Пенелопы Джонс оставался за многочисленным оцеплением, пока команды полицейских продолжали обыск, начатый в субботу после ареста подозреваемого в паромном порту в Дувре, - говорится в статье. - Офицеры ищут оборудование и материалы, использованные для производства грубого взрывного устройства, которое в пятницу утром частично сдетонировало в час пик в поезде метро на линии District". "88-летний г-н Джонс и его 71-летняя жена, получившие орден Британской империи за воспитание сотен детей, заботились о молодом человеке, прибывшем в Великобританию из зоны конфликта в Ираке и Сирии, - сообщают журналисты. - Друг семьи утверждает, что они узнали больше подробностей о прошлом молодого человека от полиции в последние три дня, чем от совета графства Суррей, который попросил их взять к себе этого беженца". "Они знали, что он бывал на подконтрольной ИГИЛ* территории, но у них не было информации о его прошлом, которое оказалось достаточно проблемным, - сказал этот друг. - Пенни и Рон - очень хорошие люди. Они сделали то, что приличные англичане делают десятки лет, - протянули руку помощи. Их нельзя обвинять в этой ситуации". Иэн Харви, член Консервативной партии, возглавляющий муниципалитет Спелтхорна, к которому относится район проживания супругов Джонс, сказал, что "соседи отмечали, что это был достаточно трудный мальчик, он мог быть довольно агрессивным". "Он был недоволен каждый раз, когда в новостях показывали что-то о происходящем в Ираке", - добавил Харви. "Г-на и г-жу Джонс увезли из их дома через несколько часов после того, как полиция произвела "важный арест" в Дувре. С парой не обращаются, как с подозреваемыми, однако следователи захотят допросить их о поведении главного подозреваемого", - говорится в статье. Ник Констебль, сосед супругов, сказал: "Когда полиция их уводила, видно было, что они абсолютно перепуганы. Они пожилые и выглядели сбитыми с толку". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Times