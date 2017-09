18 сентября 2017 г. Боян Пончевски | The Times Неспокойная Ангела Меркель готовится к российской кибератаке против немецких выборов "Каждый вечер немецкие телекомментаторы соревнуются в высмеивании всеобщих выборов, предстоящих в воскресение, как исключительно скучных, но за кулисами, в стеклянно-бетонном кубе ведомства федерального канцлера Германии, помощники Ангелы Меркель выдыхают с облегчением: прошел еще один день, а Россия не запустила кибератаку", - пишет Боян Пончевски в британской The Times. Как сообщает автор, большой объем данных был украден из немецкого парламента хакерской группой, связанной с разведывательными службами Кремля, которая также была причастна к вмешательству в американские выборы и к кибератаке на французского президента Эммануэля Макрона. "Немецкие чиновники опасаются, что украденные данные, объем которых превышает 16 ГБ и содержит детали электронной переписки членов Бундестага, включая Меркель, могут быть слиты одной из российских пропагандистских платформ", - говорится в статье. "Однако непублично были приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить выборы от российского вмешательства: Дитер Саррейтер, чиновник, который осуществляет контроль за выборами, заменил программное обеспечение на компьютерах избирательной комиссии и ввел процедуры, включающие "аналоговое" резервное копирование - передачу информации письменно от руки и при помощи голоса" - сообщает издание. "Министерство внутренних дел организовало целевые группы для защиты избирательного процесса", - говорится далее. Американская армия, чья европейская штаб-квартира находится в Германии, предоставляет поддержку по ведению кибервойны. Как рассказали источники газеты, почти 50% американских разведывательных активов в Германии сфокусировано на деятельности России. Помощник Меркель рассказал изданию, что фрау канцлер "не пользуется электронной почтой" и осуществляет личные контакты при помощи текстовых сообщений с безопасного телефона. Поэтому русские не смогут сделать "что-то, вроде того, что они сделали с Хиллари Клинтон", чьи электронные письма взломали и слили. Однако, по словам чиновника, остается обеспокоенность, что русские могут "вырвать информацию из контекста" и смешать ее с "подделками" в рамках кампании против канцлера, которая уже включает фейковые новости и негативное освещение в СМИ таких вопросов, как миграция, передает Пончевски. "Российское вмешательство очевидно. Неясно, всегда ли оно направляется из Кремля или есть и частные игроки... Не всегда легко найти неопровержимые доказательства вины, но это часть внешней политики Москвы", - сказал помощник Меркель. Профессор Симон Гегелич из Мюнхенского технического университета, эксперт по киберпропаганде, выявил связи между российскими СМИ и крайне правыми группами в Германии, а также движением альтернативных правых в Америке, сообщает корреспондент. По мнению Гегелича, атака, направленная на то, чтобы ослабить Меркель, вероятно, случится "незадолго до" воскресенья. "Однако долгосрочная цель опаснее. Они хотят подорвать доверие к политикам из основных политических партий и к нашим демократическим институтам", - заявил эксперт. Источник: The Times