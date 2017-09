18 сентября 2017 г. Редакция | The Times Жить с бомбой Мирные жители Северной Японии на прошлой неделе были вынуждены срочно "спасаться в укрытие", поскольку еще одна северокорейская ракета с шумом пронеслась над островом Хоккайдо, говорится в редакционной статье The Times. Это продемонстрировало способность диктатора нанести удар по Южной Корее, Японии и американской базе на Гуаме. Запуски ракет Ким Чен Ыном представляются действиями рационального игрока, а не сумасшедшего, считают авторы статьи. "Основываясь на этом предположении, политика по отношению к государству-отшельнику должна быть основана на трех китах: возобновление реалистичной дипломатии с целью обнаружить будущие намерения Кима и предотвратить случайную войну; подготовка к быстрому военному ответу, если Ким атакует США; экономические санкции, поднимающие для Пхеньяна цену за попытку предпринять враждебные действия", - говорится в статье. "Впрочем, есть и четвертый вариант: игнорировать Кима. В 1960-е годы США считали ядерную бомбу Китая угрозой миру. Тем не менее, кризис был урегулирован, что позволило Китаю стать ядерной державой среднего масштаба, а не государством-изгоем", - пишут авторы, отмечая, что это решение оказалось разумнее военных планов Пентагона и ЦРУ. Все военные варианты плохи, поскольку они делают уязвимыми Южную Корею и Японию, ключевых американских союзников, для ответной атаки, рассуждают журналисты. Единственным ответственным действием будет перехватывать любые северокорейские ракеты, выпущенные по территории США. Кроме того, вооруженные силы Японии и Южной Кореи должны быть усилены, говорится в статье. По мере расширения арсенала Ким Чен Ына сокращаются возможности Америки. Сдерживание, впрочем, становится самым разумным подходом, полагает издание. "Его можно подкрепить устрашением, установлением твердого альянса, адресными санкциями, сотрудничеством с Китаем и каналами коммуникации с режимом. Свободный мир должен сохранять самообладание", - говорится в статье. Источник: The Times