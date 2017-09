18 сентября 2017 г. Роуэн Скарборо | The Washington Times Картер Пейдж стал третьим человеком, подавшим иск о клевете в связи с российским досье "Третий человек, фигурирующий в российском расследовании, подал иск о клевете, который является прямым следствием печально известного досье, профинансированного демократами и способствовавшего началу расследования ФБР предполагаемого сговора между президентским штабом Трампа и Москвой", - пишет Роуэн Скарборо в американской газете The Washington Times. Как сообщает издание, Картер Пейдж, "бывший рядовой волонтер в кампании Трампа, выступающий в качестве своего собственного адвоката, подал иск в американский районный суд Манхэттена против Yahoo News и HuffPost (в прошлом The Huffington Post) через их владельца Oath Inc.". "Пейдж, инвестор в энергетической сфере, который занимается бизнесом с Россией и некоторое время жил в Москве, выдвигает обвинение, согласно которому эти два СМИ оклеветали его, повторив обвинения досье, что он встретился с двумя кремлевскими фигурами в июле 2016 года и попытался вести переговоры о конце американских санкций, - говорится в статье. - По его словам, ложные обвинения нанесли ему "непоправимый ущерб" и спровоцировали угрозы убийством, которые поступали ему на автоответчик. Он добивается выплаты 75 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба". "Ранее российский предприниматель в технологической сфере и владельцы российского банка подали иски о клевете против СМИ, опубликовавших досье", - сообщает издание. "Гленн Р. Симпсон, бывший журналист The Wall Street Journal, который стал заниматься "исследованиями оппозиции" для либеральных сил", распространил досье во время кампании среди ряда новостных сайтов, - пишет автор. - Документ, профинансированный сторонником Хиллари Клинтон, был составлен в виде последовательных записок бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, который полагался главным образом на оплачиваемые кремлевские источники". В сентябре прошлого года первая значительная статья, основанная на досье, вышла в Yahoo News за подписью Майкла Изикоффа, продолжает журналист. В статье говорилось о предполагаемых незаконных встречах Картера в Москве, куда он ездил тем летом, чтобы выступить в университете. Пейдж говорит, что он подвергся нападкам за нечто, что он никогда не совершал, передает издание. По его словам, Игорь Дивейкин, теневая кремлевская фигура, был ему неизвестен. Также он заявляет, что никогда не встречался с другим упомянутым лицом, главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Анализ газеты показывает, что досье содержит восемь главных обвинений в уголовных преступления против людей Трампа и других, говорится в завершение. "Ни одно из обвинений не было подтверждено какими-либо официальными публичными выводами", - отмечает автор. Источник: The Washington Times