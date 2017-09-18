Вольфганг Ишингер: "Пока что Путину сопутствует успех, но в перспективе он этого темпа не выдержит"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Россия гораздо слабее, чем кажется. В интервью Die Welt он говорит о шансах в украинском конфликте и хвалит Дональда Трампа за позицию по Северной Корее.

"Россия действительно демонстрирует изменения своей позиции (по Украине), - замечает Ишингер, комментируя готовность президента Путина разместить на Донбассе "голубые каски" ООН. - Тут надо в любом случае все детально проверить, получится ли из этого что-то сделать? И, возможно, не только для Донбасса, но и для взаимоотношений между Востоком и Западом в целом, для выстраивания доверия между Западом и Россией. Это было бы правильной дипломатией. Неправильной, ошибочной дипломатией было бы отметать российскую инициативу, изначально считая ее трюком или уловкой".

По мнению собеседника издания, "было бы хорошо, если бы миссия состояла не из представителей стран - постоянных членов Совбеза ООН. Предпочтительнее страны, не втянутые в политическом смысле в события в регионе. Например, Индия или другие азиатские государства".

Комментируя причины, которые могли толкнуть Москву на подобные перемены, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности указывает на то, что, возможно, "Москва хочет скинуть немного балласта на фоне (...) застоя в российско-американских отношениях. Возможно, это происходит и из-за новых американских санкций, которые в этот раз задели Москву сильнее. Кроме того, Вашингтон взвешивает возможность поставок противотанковых вооружений для украинской армии - Россия определенно хочет этого избежать. Что касается Донбасса, Москва, вполне вероятно, все больше понимает, что из этих квазигосударств, в которых происходит и много незаконного, ничего не получается и что вся эта ситуация стоит России и денег, и репутации".

"Валовой национальный продукт России меньше итальянского. Тем не менее, Россия пытается вести себя как великая мировая держава и несет в связи с этим значительные политические убытки - в том числе в Сирии и на Украине. Внутри страны Москва вынуждена чудовищно напрягаться, чтобы продемонстрировать хотя бы минимальный рост. В итоге: энергичная внешняя политика России пока что выглядит успешной, но в перспективе страна такого темпа не выдержит", - уверен Ишингер.

Останавливаясь на антироссийских санкциях, Ишингер говорит о том, что "не стоит переоценивать их эффективность".

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, было бы неплохо, если бы ЕС был задействован в переговорах по Северной Корее, если им суждено состояться - причем в соответствии с показавшей себя успешной "иранской моделью". "В Сирии ЕС отодвинули на задний план, на переговорах по Украине ЕС вообще не представлен: это неправильно. ЕС представляет 500 млн европейцев и должен уверенно заявлять об интересах стран Евросоюза на подобных переговорах. Это касается и ситуации вокруг Северной Кореи".

"Весьма необычная внешняя политика Дональда Трампа впервые привела здесь к успеху. (...) Именно благодаря США удалось достичь консенсуса в Совбезе ООН относительно новых санкций против Северной Кореи. (...) Но что, если режим в Пхеньяне продолжит как ни в чем не бывало проводить свои испытания? Военная интервенция США исключена, поскольку в таком случае не обойтись без гигантского числа человеческих жертв. И что тогда? Если ядерное устрашение и сдерживание показали свою эффективность в эпоху холодной войны в отношении СССР, почему они не должны сработать и в отношении Северной Кореи? Мировые политические кризисы редко имеют идеальное решение", - констатирует собеседник Die Welt.

"На фоне "тихой" дипломатии могут открыться новые каналы для переговоров с Северной Кореей, - замечает Ишингер. - Центральную роль при этом должен взять на себя Китай. Можно предположить, что первым шагом станет двойная заморозка: северокорейская сторона замораживает свои испытания, а США и Южная Корея не проводят учений. (...) Позитивным стимулом могут стать и программы экономической поддержки. Северная Корея также должна получить весомые гарантии того, что никто, в том числе и США, не намеревается начать военную операцию с целью свержения режима".