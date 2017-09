18 сентября 2017 г. Лиз Слай | The Washington Post Как далеко может зайти опасный эндшпиль в Восточной Сирии? "Борьба против "Исламского государства"* всегда обещала стать беспорядочной на последних этапах, на фоне отступления боевиков и сближения сил соперников на разных направлениях. Этот момент наступил", - пишет Лиз Слай в статье для The Washington Post. "Мировые державы и их местные союзники пытаются поставить под контроль далекую пустынную провинцию Дейр-эз-Зор в Восточной Сирии во все более ускоряющейся гонке, которую сравнивают с падением Берлина в 1945 году", - говорится в статье. В находящейся под контролем "Исламского государства"* с 2014 года провинции находится большая часть нефтяных запасов Сирии, отмечает автор. "Но на кону стоит гораздо большее: будущие границы послевоенной Сирии, курдские претензии на автономию в некоторой форме и соперничество за влияние на Ближнем Востоке между США, Ираном и Россией", - пишет она. По мнению автора, истинной целью сближающихся армий является не сам по себе город Дейр-эз-Зор, а города, расположенные южнее в долине Евфрата. Они включают в себя Меядин, куда, как считается, передислоцировались многие лидеры "Исламского государства"*, и Букамаль, контролирующий основной пограничный переход в Ирак. Николас Эрас из исследовательской организации Center for a New American Security (Вашингтон) считает, что эту гонку США, возможно, выиграют. "Асад проверяет на "слабо" супердержаву. Даже при поддержке России его силы только восстанавливают свои позиции в Восточной Сирии, - говорит он. - Если Асад пойдет в наступление на армию США, она может нанести ответный удар, и гораздо более тяжелый". Однако Арон Лунд, аналитик по Сирии, который пишет для исследовательского центра Century Foundation (Нью-Йорк), ставит под сомнение наличие у США желания вести войну с режимом Асада, Ираном и Россией, которая может принять региональный характер. Многое будет зависеть от того, заходят ли так далеко обещания администрации Трампа ограничить иранское влияние, заявил он. "Сейчас всеобщее внимание приковано к реке Евфрат, служащей неофициальной демаркационной линией", - говорится в статье. "Как только река будет форсирована, соперничество за контроль над восточной сирийской пустыней начнется не на шутку. Приведет ли это соперничество к более масштабной войне, все еще остается открытым вопросом", - заключает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post