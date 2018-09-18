Чикагским ученым не удалось найти следы "пятого измерения" Вселенной

"Насколько нам известно на данный момент, у Вселенной четыре измерения - три пространственных измерения и время", - напоминает ABC в статье, подготовленной научным отделом издания.

Физики, пытаясь найти объяснение загадочным космическим явлениям, иногда выдвигают гипотезы о существовании каких-то добавочных измерений. Многие ищут их следы в космических гравитационных волнах, пронизывающих всю Вселенную.

Но пока выводы неутешительные. Издание пересказывает публикацию в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics: "Астрономы из Чикагского университета, проанализировав данные о гравитационных волнах, вызванных столкновением двух нейтронных звезд, не нашли примет каких-то дополнительных пространственных измерений".

Газета поясняет: "По одной из гипотез, на больших расстояниях гравитация "просачивается" в дополнительные измерения. Из-за этого гравитация может казаться слабее, чем ожидалось, и этим могут объясняться несоответствия при наблюдениях".

"Обнаружение гравитационных волн, вызванных столкновением нейтронных звезд, которое наблюдалось в прошлом году, дало ученым возможность проверить эту теорию. Утром 17 августа 2017 года гравитационные волны от столкновения достигли LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория в США. - Прим. ред.), а затем были зафиксированы гамма-лучи, рентгеновские лучи, радиоволны, оптические световые волны и инфракрасные волны. Если бы в пути гравитация просочилась в другие измерения, то сигнал, замеренный детекторами гравитационных волн, был бы слабее ожидаемого. Но этого не случилось", - говорится в статье.