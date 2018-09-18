Петр Верзилов: "Мы снова справимся"

По информации Bild, состояние здоровья предположительно отравленного активиста Pussy Riot Петра Верзилова продолжает улучшаться. К нему постепенно возвращается память, в понедельник его смогла навестить мама Елена.

Как пишет автор публикации Пауль Ронцхаймер, в палате Елена напомнила сыну о случае, произошедшем 18 лет назад: она тогда провалилась под лед на Волге, а Петр спас ее. "Мы снова справимся", - ответил он ей.

Как стало известно изданию, лечащим врачом российского активиста стал всемирно известный берлинский невролог Карл Макс Айнхойпль. "Когда Верзилова доставили (в берлинскую клинику "Шарите". - Прим. ред.), он думал, что Айнхойпль - начальник тюрьмы", - говорится в статье.

История Верзилова - это "история человека, который после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании мог стать следующей жертвой отравителей из России", пишет журналист.

Петр Верзилов почувствовал первые симптомы во вторник после судебного заседания по делу своей коллеги из Pussy Riot Вероники Никульшиной. Как сообщают его близкие, сначала он перестал видеть, затем говорить, а после не смог ходить.

"Немецким врачам теперь предстоит выяснить, что действительно произошло с Верзиловым. Именитый пациент помещен в изолированную палату, все вступающие с ним в контакт должны носить защитную одежду", - передает таблоид.

Бывшая супруга Верзилова активистка Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая встречала его в берлинском аэропорту, заявила в беседе с изданием: "Я исхожу из того, что он был отравлен намеренно: его хотели либо запугать, либо убить".

Как сообщает Bild, Верзилова удалось вывезти на лечение только благодаря тому, что основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизилж отправил за ним в Москву самолет. В интервью изданию он заявил о том, что "для семьи важно, чтобы он как можно скорее начал лечение за пределами России". Он выразил надежду на то, что берлинские врачи в скором времени выяснят, "был ли он отравлен в России и если да, то чем".