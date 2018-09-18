"Обычный", "сдержанный", "зацикленный на себе", "образец для подражания": ученые предложили новую классификацию типов личности

Ученые из Северо-Западного университета (США) предложили свою типологию личности - четыре "кластера свойств", пишет Daily Mail, опираясь на публикацию в научном журнале Nature Human Behaviour. "По словам авторов исследования, их новейшие выводы бросают вызов существующим психологическим теориям", отмечает журналист Тим Коллинз.

При исследовании были проанализированы ответы на опросники, которые дали более 1,5 млн человек. Итак, исследователи из Северо-Западного университета предложили классифицировать людей согласно тому, в какой степени у них выражены черты характера, прозванные в психологии "большой пятеркой" (открытость восприятия, сознательность, экстраверсия, уживчивость и невротизм).

Более ранние попытки классифицировать типы личности на основе небольших выборок приводили к результатам, которые часто не удавалось получить вновь при более масштабных исследованиях.

"Типы личности существовали только в пособиях по саморазвитию, им не было места в научных журналах, - сказал руководитель исследования Луис А. Нунес Амараль, профессор химико-биологической инженерии. - Теперь, как мы полагаем, благодаря нашему исследованию ситуация изменится".

Газета поясняет: "В новом исследовании альтернативный подход к подсчетам сочетался с данными четырех опросников, которые были заполнены более чем 1,5 млн респондентов по всему миру. Опросники разрабатывались научным сообществом в течение нескольких десятилетий, в них от 44 до 300 вопросов. Люди проходят онлайн-тесты добровольно, надеясь узнать что-то о своей личности".

"Вначале они принесли мне 16 типов личности, а я знаю достаточно научных работ, которые гласят, что это глупость, - сказал соавтор исследования Уильям Ревелл, профессор психологии Вайнбергского колледжа искусств и наук. - Я полагал, что никаких типов вообще не существует".

Он призвал Амараля и его соавтора Мартина Герлаха уточнить данные.

Так появилась система из четырех "кластеров личностных черт".

1. "Обычный". "У обычного человека высокий уровень невротизма и экстраверсии, низкий уровень открытости", - пишет газета. К этому типу чаще относятся женщины, чем мужчины.

2. "Сдержанный": "эмоциональная стабильность, отсутствие открытости и невротизма. Особенной экстраверсией не отличается, но может быть довольно дружелюбным и сознательным".

3. "Образец для подражания": "низкий уровень невротизма и высокий уровень остальных черт "большой пятерки". "Вероятность сделаться образцом для подражания радикально повышается с возрастом", - пишет издание. По словам Амараля, "это люди, на которых можно положиться, они открыты для новых идей". Среди "образцов для подражания" больше женщин, чем мужчин.

4. "Зацикленные на себе": "очень высокий уровень экстраверсии, а вот открытость, уживчивость и сознательность - ниже среднего".

"С такими людьми вам не захочется проводить досуг", - считает Ревелл.

"По мере того, как люди становятся старше, количество зацикленных на себе резко снижается, как среди женщин, так и среди мужчин", - утверждает издание.

Исследователи проверили свои выводы на группе людей, которая печально известна своей зацикленностью на себе - мальчиках-подростках. "И действительно, в группе "зацикленных на себе" диспропорционально много (по сравнению с другими) молодых людей мужского пола, а особ женского пола старше 15 лет - диспропорционально мало", - говорится в статье.

Эта типология личности может быть полезна психиатрам, кадровикам и тем, кто ищет своего суженого.

"А для родителей подростков по всему миру есть хорошая новость: по мере взросления тип личности часто меняется. Например, люди старшего возраста обычно менее невротичны, но более сознательны и дружелюбны, чем те, кто моложе 20 лет", - пишет газета.

"Главное, что ни один тип личности не является "наилучшим" и не превосходит другие. Опросник составлен не для выявления дисфункциональности или ненормальности, а чтобы просто помочь вам узнать больше о своей личности", - поясняет газета.