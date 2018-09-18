Шокирующее открытие: мелкодисперсная пыль впервые обнаружена в плаценте беременных

Ученые впервые доказали, что частицы сажи из воздуха могут попасть в плаценту беременных, сообщает Focus.

"Мельчайшие частицы пыли проникают глубоко в легкие и могут вызывать рак и астму, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, - отмечает автор публикации. - К тому же исследования показывают, что воздействие пыли на организм матери негативно сказывается и на еще не родившемся ребенке: дети рождаются раньше срока, а позже чаще страдают заболеваниями дыхательных путей".

Ученые из Лондонского университета королевы Марии под руководством Лизы Мияшиты изучили плаценту пяти рожениц. Все женщины, принимавшие участие в исследовании, не курили и родили здоровых детей, однако жили в Лондоне, густонаселенном городе с развитой транспортной системой. Ученые изучали макрофаги в ткани плаценты, фагоциты иммунной системы, поглощающие посторонние частицы, передает издание.

"Результат: в 60 из 3,5 тыс. исследованных макрофагов ученые обнаружили темные частицы, оказавшиеся сажей. В среднем, как сообщают ученые, каждая плацента содержала около 5 мкм² этих углеродсодержащих частиц", - говорится в статье.

"Это первое доказательство того, что вдыхаемые частицы токсичных веществ могут попадать в кровоток и через него в плаценту, - констатирует соавтор исследования Норрис Лю. - Мы пока не знаем, могут ли эти частицы попасть в эмбрион, но наши доказательства говорят в пользу такого вывода. К тому же мы знаем, что этим частицам вовсе не обязательно попадать в организм ребенка, чтобы ему навредить".

По мнению Мины Гаги, президента Европейского респираторного общества, данное исследование призвано подтвердить, насколько масштабным является воздействие загрязнения воздуха на здоровье, передает Focus.