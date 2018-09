18 сентября 2018 г. Анна Николау | Financial Times Российская кампания по дезинформации вызывает "серьезное беспокойство" "Министр культуры Великобритании во вторник предупредит, что кремлевский англоязычный новостной телеканал Russia Today вызывает "серьезное беспокойство", и призовет общественные телерадиокомпании защищать демократию в условиях "борьбы с дезинформацией", - передает журналистка Financial Times Анна Николау. Джереми Райт планирует обвинить Россию в дезинформации после отравления Сергея Скрипаля. Как ожидается, он скажет: "Россия начала неприкрытую кампанию по дезинформации путем вводящих в заблуждение вопросов процессуального характера и более чем 40 официальных версий, все из которых ложные. Канал Russia Today, финансируемый российским государством, вызывает серьезное беспокойство". Регулятор Ofcom начал расследование в отношении RT. Райт будет следить за ним "с большим интересом", сообщает автор статьи. "Высококачественная журналистика - наилучшее оружие в нашей борьбе с дезинформацией", - заявит Райт. Он также намерен подтвердить обязательства правительства по "поддержке общественного телерадиовещания, чтобы обеспечить его дальнейшее процветание". "Мы не можем расслабляться. Те, кто сеет раздор, хотят подорвать это доверие и институты, на которые опирается наша либеральная демократия", - скажет Райт. Источник: Financial Times