"Ждите худшего": российско-турецкое соглашение о военной буферной зоне в сирийской провинции Идлиб встречено скептически

"Россия и Турция заключили неожиданное соглашение, которое, как они утверждают, отсрочит наступательную операцию, которая планировалась для отвоевания последнего оплота сирийской оппозиции", - пишет журналист Independent Борзу Дарагахи. Издание поясняет, что соглашение предполагает создание демилитаризованной зоны, которая отделит повстанцев от сил сирийского правительства, а также патрулирование зоны совместными группами турецкой армии и российской военной полиции.

Эксперты подчеркнули, что соглашение может сорваться, как уже бывало раньше.

"К сожалению, послужной список всех участников действительно побуждает нас ждать худшего, - сказал Танассис Камбанис (The Century Foundation, Нью-Йорк). - Вокруг Алеппо и Гуты были различные сценарии прекращения огня. Зияющая лазейка состоит в том, что все "террористы" - дозволенная добыча. Путин поддержал много перемирий, а затем Россия бомбила группировки, которые считает террористами и заявляет, что они не были сторонами соглашения".

Издание предполагает, что с нынешним соглашением может получиться иначе: "На кон поставлено реноме самого Путина, поскольку он заключил соглашение на громком саммите с Эрдоганом. Турция и Россия во все большей степени становятся торговыми и дипломатическими партнерами". Для Кремля трения между Турцией и западными странами - шанс расколоть и ослабить НАТО, добавляет автор.

"Но Иран, военизированные формирования, которые являются иранскими союзниками, а также правительство Асада - все это непредсказуемые факторы. В последние месяцы аналитикам и дипломатам стало ясно, что Россия имеет, в лучшем случае, минимальный контроль над действиями различных наземных сил, на которые опирается власть Асада", - пишет издание.

Еще одной угрозой для соглашения газета называет боевиков-джихадистов, которые находятся в Идлибе.

"У "Хайат Тахрир аш-Шам"* или других группировок нет никаких резонов расходиться по домам только потому, что две иностранные державы решили, что не хотят наблюдать бойню", - сказал Камбанис.

*"Хайат Тахрир аш-Шам" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.