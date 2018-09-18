"Чудесная" победа кремлевского кандидата на выборах спровоцировала протесты на Дальнем Востоке

"Даже по меркам российских выборов - тех самых, где мы наблюдали 146-процентную явку избирателей, - это была волшебная метаморфоза", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

"Когда на губернаторских выборах в Приморском крае было подсчитано 95% голосов, кремлевский кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко отставал на целых 5% от своего соперника - коммуниста Андрея Ищенко. Но при сенсационном последнем рывке у Тарасенко прибавилось невероятное число голосов - 13 тыс., что равносильно почти 100% голосов на последнем проценте избирательных участков. Еще чудеснее был тот факт, что Ищенко в ходе этого потерял 5 голосов", - пишет издание.

По мнению газеты, поражение Тарасенко на выборах выглядело бы как пощечина президенту Путину, но, по официальным данным, Тарасенко получил незначительный перевес голосов - достаточный, чтобы стать губернатором.

Издание отмечает, что Ищенко "объявил голодовку и призвал своих сторонников начать бессрочный протест".

Газета напоминает о тревожных для Москвы прецедентах: "Десять лет назад крупные протесты в этом регионе (тогда они проводились против новых пошлин на автомобили) широко воспринимались как предвестие широко распространившихся национальных протестов, которые возникли в 2011 году. Тогда, как и сейчас, имели место несколько негативных факторов: непопулярные реформы, экономический спад, снижение популярности президента и убедительные утверждения о массированных подтасовках на выборах".

"В Москве есть признаки нервозности. Утром в понедельник общенациональная избирательная комиссия, обычно проявляющая лояльность, объявила, что не станет утверждать результаты (губернаторских выборов в Приморье. - Прим. ред.), пока не будут проверены все жалобы", - пишет газета.