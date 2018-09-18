Четыре человека заразились раком от донора внутренних органов, трое из них умерли

Научное издание American Journal of Transplantation опубликовало статью, в которой описан аномальный, по уверениям врачей, случай. Четыре человека, которым были трансплантированы органы женщины, умершей от инсульта, заболели раком. То, что женщина-донор сама была больна, выяснилось после первого случая заболевания у реципиентов.

Зарубежная пресса описывает подробности.

"По сообщению врачей, три пациента, которым были трансплантированы органы, умерли от рака, которым заразились от одного и того же донора" - таков заголовок в Independent. Журналист Алекс Мэттьюз-Кинг пишет, что этим людям были пересажены почки, легкие, печень и сердце от 53-летней женщины, умершей в 2007 году.

"Врачи не знали о ее диагнозе, и четыре пациента заразились агрессивным раком молочных желез, "исходившим от донора". Пятый реципиент спустя пять месяцев после пересадки сердца умер от сепсиса, возникающего, когда иммунная система атакует организм, реагируя на чужой орган или иную серьезную инфекцию", - говорится в статье.

"По анализам ДНК врачи смогли определить, что "генетический профиль" раковых клеток у всех заболевших и у донора совпал, доказав, что причина болезни - раковые клетки в трансплантированных органах", - говорится в статье.

Эксперты заверяют: вероятность ошибки при проверке доноров перед трансплантацией - 0,01-0,05%. Руководитель исследования Иветт Матсер (Нидерланды) отметила в статье в American Journal of Transplantation: "Крайне низкое число передачи злокачественных образований при трансплантации доказывает эффективность нынешних инструкций".

Всего заразилось четыре человека, трое умерли, один выздоровел после удаления трансплантированного органа, химиотерапии и прекращения приема иммунодепрессантов.

"Этот экстраординарный случай указывает на то, что рак молочных желез, исходящий от донора, часто имеет фатальные последствия, а также наводит на мысль, что удаление донорского органа и восстановление иммунитета могут привести к полной ремиссии", - пишут авторы статьи.

Испанская газета El Confidencial приводит ряд подробностей. Обозреватель Э. Саморано, ссылаясь на публикацию на сайте Live Science, отмечает: "Спустя 16 месяцев после трансплантации женщина, получившая донорские легкие, заболела, и врачи обнаружили рак в лимфатических узлах груди".

Примерно через год эта женщина скончалась, и тогда трех остальных реципиентов, которые в то время были живы, предостерегли о случившемся. Все они обследовались, вначале ничего настораживающего не было выявлено. "Но в 2011 году у реципиентки печени обнаружились в этом органе клетки рака молочных желез. Пациентка решила не повторять трансплантацию печени, опасаясь осложнений. Химиотерапия подействовала краткосрочно, но через три года рак вернулся, и в 2014 году пациентка умерла", - говорится в статье.

"У женщины, получившей левую почку, рак молочных желез был выявлен в 2013 году, спустя шесть лет после трансплантации. Спустя два месяца она умерла", - говорится в статье. Мужчина, получивший правую почку, вылечился, как описано выше.

"Это очень, очень редкий случай", - заявил Льюис Теперман, директор отделения трансплантации внутренних органов (Northwell Health, Нью-Йорк).

"Рост раковых клеток у тех, кому были пересажены органы, идет легче, поскольку эти люди принимают препараты для подавления иммунной системы, дабы исключить отторжение чужеродного органа своим организмом", - говорится в статье.