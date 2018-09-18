Азот - новый американский метод для казни смертников

В бешеной гонке за новыми летальными средствами три американских штата, практикующих смертную казнь, остановили свой выбор на новом опыте: это принудительное вдыхание азота. Впервые в США такой выбор сделали штаты Оклахома, Миссисипи и Алабама. До сих пор данный метод использовался только при забое скота. Сторонники отмены смертной казни пребывают в растерянности, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

В Оклахоме, первом штате, который в марте принял решение воспользоваться азотом, единственное оправдание, данное генеральным прокурором Майком Хантером, таково: "Мы высказались за этот метод, так как было установлено, что штаты всей страны испытывают большие трудности, пытаясь раздобыть вещества для летальных инъекций". Причина тому - крайняя нехватка таких продуктов из-за их бойкотирования со стороны фармацевтических фирм, главным образом европейских, говорится в статье.

С помощью принудительной ингаляции азота смерть наступает от гипоксии, иначе говоря - от кислородной недостаточности, которую испытывает приговоренный, поясняет журналистка.

Теоретически человек перед тем, как умереть, должен впасть в кому. Но такой метод никогда не применялся на людях, и степень причиняемого страдания трудно оценить. Ветеринарные эксперты не рекомендуют усыплять животных посредством азота. В 2013 году Всемирное общество защиты животных, например, в своем докладе уточняло, что "побочные эффекты до утраты сознания могут быть мучительными". Компания, расположенная в Аризоне, которая в 2016 году пыталась продать азот, рекламируя его как предпочтительный способ умерщвления, по-видимому, представляет это совсем иначе, судя по статье в The New York Times. Там уточняется, что азот вызывает "безмятежность и успокоение, сопровождаемое упоением и эйфорией" и что он "гарантирует смерть любого млекопитающего за четыре минуты", не требуя никакой медицинской экспертизы.

"Ни одно государство еще не выработало рабочего протокола для использования азота, и весьма вероятно, что предложенный метод при его внедрении повлечет за собой юридические проблемы. Существуют различные потенциальные угрозы, одновременно для заключенных, для персонала и для свидетелей, - сказал директор Информационного центра по проблемам смертной казни Роберт Данхэм в интервью Le Temps. - Нет никаких научных доказательств, позволяющих утверждать, что при применении азота для казни заключенных смерть будет быстрой и безболезненной".