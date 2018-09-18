Российская пропаганда? Москва опубликовала аудиозапись, возлагающую вину за катастрофу рейса MH17 на Украину

Спустя более чем четыре года после того, как рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Восточной Украиной, Москва заявила о доказательствах того, что преступление совершил Киев, а не пророссийские сепаратисты, сообщает журналистка Newsweek Кристина Маза.

"Министерство обороны России в понедельник провело пресс-конференцию, призванную вызвать сомнения в вине Москвы в этой трагедии", - пишет автор статьи.

Международные следователи ранее представили видео, на котором ракету, которой предположительно был сбит самолет, перемещают из России на Украину, но Москва заявила, что у нее есть доказательства фальсификации видеозаписей. Официальные лица также заявили, что у них есть аудиозапись, на которой украинский солдат говорит об уничтожении пассажирского лайнера. По их словам, ракета, которой был сбит самолет, была изготовлена в России в 1986 году, несколько десятилетий назад доставлена в военную часть на Украине и в Россию больше не возвращалась.

Украина назвала российскую пресс-конференцию фейком, а возглавляемая Нидерландами Объединенная следственная группа отметила, что Россия не предоставила запрошенные документы и улики. "По словам ряда экспертов, заявление России о вине Украины в катастрофе - лишь очередной случай обвинений со стороны Москвы без предоставления достаточных доказательств в их поддержку", - говорится в статье.

"По их словам, у них есть доказательства, но они не представили эти доказательства беспристрастным наблюдателям. Это стандартная тактика дезинформации - выступать с заявлениями, не предоставляя доказательств, чтобы люди, которые и так на их стороне, могли сказать: "У России есть доказательства". Возникают вопросы, и в результате создается ситуация с противоречивыми заявлениями, в то время как доказательства на самом деле указывают в одном направлении", - сказал посол США на Украине с 2003 по 2006 год Джон Хербст.

"Bellingcat подготовил доклад, в котором было продемонстрировано, что ракету переместили из России на Украину, на оккупированные территории, а затем примерно через час после того, как был сбит самолет, пусковая установка вернулась в Россию. В течение нескольких минут после нападения на лайнер Стрелков опубликовал у себя в соцсети пост, в котором говорилось: "Мы сбили украинский военный самолет". Когда они поняли, что это был гражданский самолет, пост удалили", - добавил Хербст.